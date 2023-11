Ο Γιούργκεν Κλοπ εξέφρασε τα παράπονα του για την ώρα μετάδοσης του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι κάνοντας... κεφαλοκλείδωμα σε δημοσιογράφο του Sky Sports.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν δίστασε να «κράξει» την Premier League που όρισε τo ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι στις 12:30 ώρα Αγγλίας (14:30 Ελλάδας), στο πρώτο ματς μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ο Γερμανός κόουτς εξέφρασε την... οργή του σε δημοσιογράφο του Sky Sports, που είναι το κανάλι που προβάλει τις αναμέτρησεις.

Ρεπόρτερ του αγγλικού μέσου μιλούσε on camera την ώρα που ο τεχνικός των Reds του «επιτέθηκε» με... κεφαλοκλείδωμα για να τον «ευχαριστήσει» για την ώρα του αγώνα με τους Πολίτες στο «Έτιχαντ», με τους δυο άνδρες να ξεσπάνε σε γέλια.

Jurgen Klopp with Sky Sports reporter @VinnOConnor



“Thank you for the 12:30 🥊”



😭😭😭 pic.twitter.com/vz5HGwa8nX