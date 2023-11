Κλοπ: «Οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις στην Premier League δεν νιώθουν το ποδόσφαιρο» (vid)

H Premier League όρισε το ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου, στις 12:30 και ο Γιούργκεν Κλοπ ξέσπασε κατά της διοργανώτριας αρχής.

Ο Γιούργκεν Κλοπ για ακόμα μια φορά έχει έντονα παράπονα από την Premier League και τα εξέφρασε δημόσια. Εν προκειμένω ο προπονητής της Λίβερπουλ τα έβαλε με τη διοργάνωτρια αρχή για την ημέρα και την ώρα του ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «Έτιχαντ» το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου, στις 12:30 (14:30 ώρα Ελλάδας). Με άλλα λόγια πρόκειται για διάστημα μικρότερο των 72 ωρών από τους αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Λατινικής Αμερικής

«Πώς μπορείς να βάλεις ένα τέτοιο ματς το Σάββατο στις 12:30; Ειλικρινά, οι άνθρωποι που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις, δεν μπορούν να νιώσουν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν.

Θα πρέπει να δίνεις μάχες στο δυσκολότερο πρωτάθλημα στο κόσμο και να είσαι έτοιμος την Πέμπτη, την Κυριακή και την Πέμπτη. Και αν έχει την ικανότητα η Premier League, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και το Σάββατο στις 12:30.

Αυτή είναι η στιγμή που ο κόσμος πληρώνει τα περισσότερα για να δει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Παρεμπιπτόντως, οι παίκτες θα έρθουν όλοι μπαίνοντας στο ίδιο αεροπλάνο», είπε ο Γιούργκεν Κλοπ αναφερόμενος στους Άλισον, Έντερσον, ΜακΆλιστερ, Άλβαρες και Νούνιες, οι οποίοι θα έχουν υποχρεώσεις με Βραζιλία και Αργεντινή

