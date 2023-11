Η Τσέλσι μπαίνει στην ίδια κατηγορία με την ήδη τιμωρημένη Έβερτον και τη Μάντσεστερ Σίτι που ερευνάται επίσημα από την Premier League. Ποια είναι η αλήθεια ωστόσο για τους «μπλε» και γιατί τη δεδομένη στιγμή δεν κινδυνεύουν πραγματικά.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Premier League τα τελευταία 24ωρα. Έπειτα από την ολοκλήρωση των ερευνών, η Premier League γνωστοποίησε ότι η Έβερτον κρίθηκε τελικά ένοχη, με αποτέλεσμα να την «εξοντώνει» με αφαίρεση δέκα βαθμών.

Τα «ζαχαρωτά» είχαν παραβιάσει τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League, όσον αφορά τα μεταγραφικά, με τη διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος να την τιμωρεί με την εσχάτη των ποινών και στην αφαίρεση δέκα βαθμών από την τωρινή βαθμολογία. Μάλιστα, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, εξετάζεται και νέα τιμωρία, καθώς η Έβερτον κινδυνεύει με επιπλέον αφαίρεση εννέα βαθμών, η οποία θα είναι σίγουρα καταδικαστική και θα φέρει την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και στο -5!

🚨 BREAKING: Everton face a further NINE-POINT deduction if they are plunged into administration if Burnley, Leicester and Leeds are successful with their £300m compensation claim against the Toffees.



