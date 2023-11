Η Premier League «εξόντωσε» την Έβερτον με αφαίρεση δέκα βαθμών και πλέον στρέφεται σε Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι. Σοβαρός ο κίνδυνος υποβιβασμού για τις δύο ομάδες!

Τα πάνω-κάτω έφερε η Premier League. Με επίσημη ανακοίνωση, η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος γνωστοποίησε ότι αποφασίστηκε να αφαιρεθούν δέκα βαθμοί από την Έβερτον, για τις οικονομικές παραβάσεις των περασμένων ετών, σοκάροντας έτσι την ποδοσφαιρική κοινότητα του «νησιού».

Μια εξέλιξη την οποία στα «ζαχαρωτά» περίμεναν εδώ και αρκετές εβδομάδες, καθώς η Premier League είχε ειδοποιήσει για την έρευνα που είχε κάνει. Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ έχει παραβιάσει τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League, όσον αφορά τα μεταγραφικά, με αποτέλεσμα η διοργανώτρια αρχή της λίγκας να προχωράει έτσι στην εσχάτη των ποινών και στην αφαίρεση δέκα βαθμών από την τωρινή βαθμολογία της Έβερτον η οποία κατέθεσε έφεση για την αλλαγή της ποινής.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» και άπαντες περιμένουν να μάθουν τι θα συμβεί με τα δύο «μεγαθήρια» του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς η Premier League έχει γνωστοποιήσει τις αντίστοιχες παραβάσεις των Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι.

Τον περασμένο χειμώνα, η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε ότι η έρευνα για τυχόν οικονομικές παραβάσεις των «πολιτών» ολοκληρώθηκε, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις για όλες τις σεζόν από το 2009 έως και το 2018! Συνολικά, οι οικονομικές παραβάσεις της Σίτι ανέρχονται στις 115!

Από την άλλη, με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται και η Τσέλσι. «Φέρεται να δόθηκαν δεκάδες εκατομμύρια σε υπεράκτιες πληρωμές που πραγματοποίησε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας της Τσέλσι σε πράκτορες, σκάουτς και στελέχη συλλόγων που μπορεί να παραβίασαν τους αυστηρούς κανόνες ποδοσφαίρου» αποκάλυψε ο Guardian και η Premier League άνοιξε φάκελΣύμφωνα με τους Άγγλους, επί Ρομάν Αμπράμοβιτς, η Τσέλσι έκανε πληρωμές σε offshore εταιρείες και σχετίζονται με μια πιθανή σειρά μεταγραφών, ξεκινώντας από τον Εντέν Αζάρ και φτάνοντας μέχρι τον Γουίλιαν.

Clubs are now at risk of sanctions from the Premier League after Everton was punished: • Chelsea — due to foreign payments • Manchester City — 115 charges pic.twitter.com/VDWWh3JMZL

Ποια είναι τα πιθανά σενάρια, εάν οι δύο ομάδες κριθούν ένοχες;

Μέχρι και υποβιβασμός από το πρωτάθλημα! Βέβαια, το συγκεκριμένο σενάριο φαντάζει αρκετά μακρινό, ωστόσο οι εξελίξεις «τρέχουν» και αναμένονται άμεσες απαντήσεις, με την αφαίρεση βαθμών και για τους δυο, να μοιάζει πλέον πολύ πιθανό σενάριο...

Chelsea and Man City look set to face RELEGATION from the Premier League after Everton's 10-point deduction if they are found guilty of breaking FFP rules 🚨https://t.co/MBJXMdJZg0