Μέχρι και το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι Σαουδάραβες για να κάνουν δικό τους τον Μπρούνο Φερνάντες!

Διατεθειμένοι να δώσουν συνέχεια στο μεταγραφικό τους ντεμαράζ είναι οι Σαουδάραβες. Στόχος αυτή τη φορά φέρεται να είναι ο Μπρούνο Φερνάντες!

Όπως αποκάλυψαν πριν από μερικές ημέρες οι Άγγλοι, η PIF έχει βάλει στόχαστρο να αποκτήσει και άλλα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον Μπρούνο Φερνάντες να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πέντε κορυφαίων ομάδων της χώρας.

Το δημοσίευμα έρχονται να το επιβεβαιώσουν οι Ισπανοί, με τη «Fichajes» να φέρνει στο φως της δημοσιότητας περισσότερες πληροφορίες. Όπως τονίζουν οι Ισπανοί, οι Σαουδάραβες είναι πρόθυμοι να προσφέρουν έως και 100 εκατομμύρια ευρώ για τα... μάτια του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ώστε να τον προσθέσουν στα αστέρια που βρίσκονται ήδη στο πρωτάθλημα της χώρας. με τις Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ, Αλ Χιλάλ και Αλ Αχλί να παρακολουθούν ήδη την υπόθεση.

Ο Φερνάντες από την πλευρά του κρατάει κλειστά τα δικά του χαρτιά, καθώς περιμένει τις εξελίξεις και την πορεία της Γιουνάιτεντ για να πάρει τις αποφάσεις, όσον αφορά το μέλλον του.

🚨 Saudi Pro League clubs are willing to offer about €100m for Manchester United captain Bruno Fernandes.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/oB0r0h7PFB