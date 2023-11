Στη λίστα των Σαουδάραβων για το ερχόμενο καλοκαίρι βρίσκεται ο Μπρούνο Φερνάντες!

Στον ρυθμό που «έχτισαν» το καλοκαίρι θέλουν να συνεχίσουν οι Σαουδάραβες. Σύμφωνα με τα Μέσα της Αγγλίας, η PIF έχει βάλει στόχαστρο να αποκτήσει και άλλα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον Μπρούνο Φερνάντες να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πέντε κορυφαίων ομάδων της χώρας.

Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί μεγάλο στόχο των ομάδων της Σαουδικής Αραβίας, με τις Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ, Αλ Χιλάλ και Αλ Αχλί να παρακολουθούν ήδη την υπόθεση και να ετοιμάζονται να «χτυπήσουν» την πόρτα του αρχηγού της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ.

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων ετοιμάζουν ήδη να ανοίξουν τον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων με την πλευρά του Φερνάντες, ο οποίος ωστόσο προς το παρόν δεν έχει δείξει ότι επιθυμεί να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

🚨 Representatives from PIF, who own Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad and Al Ahli, are set to hold talks with Bruno Fernandes over the potential for future negotiations. 🇸🇦



(Source: @RudyGaletti) pic.twitter.com/Cyq0Kt87sF