Ο Μέισον Μάουντ δεν μπορεί να βρει τα πατήματα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κάι Χάβερτς περνάει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας του και η Τσέλσι «τρίβει» τα χέρια της, έχοντας «καπαρώσει» 140 εκατομμύρια για τους δυο.

Το πλάνο του Τοντ Μπόλι στην Τσέλσι έχει αμφισβητηθεί ουκ ολίγες φορές τους τελευταίους 18 μήνες. Ο Αμερικάνος δισεκατομμυριούχος έχει «ρίξει» σχεδόν ένα δισ. για μεταγραφές από την ημέρα που έγινε ιδιοκτήτης των «μπλε», οι οποίοι δεν τον έχουν δικαιώσει αγωνιστικά, καθώς η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 10η θέση της βαθμολογίας, έχοντας μπροστά της (18:30) ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ένα από τα επιτεύγματα του Μπόλι και των συνεργατών του ωστόσο, είναι το γεγονός ότι ξέρει να πουλάει, καθώς φέτος οι «μπλε» κατάφεραν να εισπράξουν 270 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις ποδοσφαιριστών που δεν ήταν στο project της νέας εποχής. Παρότι ο Μπόλι τα «άκουσε» για τις αποφάσεις του, οι πωλήσεις δύο συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών δείχνουν να τον δικαιώνουν.

Ο λόγος για τους Μέισον Μάουντ και Κάι Χάβερτς. Αμφότεροι ήταν «πυλώνες» επί Τόμας Τούχελ, έχοντας παίξει καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του Champions League του 2021, με τον Άγγλο να δημιουργεί το μοναδικό γκολ του τελικού με τη Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο σκόραρε ο Γερμανός επιθετικός. Οι δυο τους ωστόσο βρίσκονται σε κακή αγωνιστική κατάσταση, με την Τσέλσι και τον Μπόλι να «τρίβουν» τα χέρια τους, έχοντας «καπαρώσει» 140 εκατομμύρια.

Η αποχώρηση του Μέισον Μάουντ ήταν αυτή που «πόνεσε» περισσότερο τους φιλάθλους της Τσέλσι. Ο Άγγλος ήταν στην Τσέλσι σχεδόν για 14 χρόνια, έχοντας περάσει από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες του κλαμπ, φτάνοντας μέχρι και την πρώτη ομάδα, όπου έγινε βασικό και καταλυτικό μέλος της.

Ο 24χρονος φόρεσε τη φανέλα της Τσέλσι 195 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, όντας ένα από τα βασικότερα στελέχη, τόσο με τον Φρανκ Λάμπαρντ, όσο και με τον Τόμας Τούχελ. Τσέλσι και Μάουντ ωστόσο δεν κατάφεραν να βρουν τη «φόρμουλα» της ανανέωσης, με τους «μπλε» να τον βγάζουν στο «σφυρί» και τη Γιουνάιτεντ να τον κάνει δικό της εναντι 65 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι στιγμής ωστόσο, ο Μάουντ δεν έχει καταφέρει να κάνει απόσβεση. Μπορεί να είναι αρκετά νωρίς, ωστόσο ο Άγγλος μέσος έχει ήδη χάσει τη φανέλα του βασικού που πήρε στις αρχές της σεζόν και σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς, έχει μείνει ήδη πολύ πίσω. Σε μόλις 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Μάουντ μετράει μόλις μια ασίστ με τους «κόκκινες διαβόλους», με τον Έρικ Τεν Χαγκ να τον περνάει τις περισσότερες φορές από τον πάγκο.

«Ξεκίνησε τη σεζόν αλλά τραυματίστηκε. Έμεινε πίσω. Πρέπει να δουλέψει για να κερδίσει ξανά τη φανέλα του βασικού. Υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα που τα πηγαίνουν πολύ καλά», δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ο Έρικ Τεν Χαγκ.

🔴 Why Mount’s not playing? Ten Hag: “He started the season and then got injured...”. “It interrupts the integration process. It was really a setback. Now he has to fight to get his place back”. “There are other players who are doing well”. pic.twitter.com/DuwH6tRAt0

Ο Κάι Χάβερτς της Μπάγερ Λεβερκούζεν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πλανήτη. Ένας ποδοσφαιριστής με άριστη τεχνική που ουσιαστικά έπαιζε όπου... ήθελε στην επιθετική γραμμή. Ο Γερμανός ήταν πάντα το «Α και το Ω» της Λεβερκούζεν, έχοντας το ελεύθερο να κινείται παντού.

Στην Τσέλσι σταδιακά μετατράπηκε σε έναν πιο καθαρό επιθετικό, παίζοντας είτε ως κλασικό φορ, είτε ως δεύτερος επιθετικός. Το περασμένο καλοκαίρι, η Άρσεναλ αποφάσισε να «σκάσει» 75 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Μια μεταγραφή που έφερε πολλά ερωτηματικά για το σκεπτικό του Μικέλ Αρτέτα τα οποία έχουν γίνει περισσότερα, καθώς μέχρι στιγμής ο Γερμανός δεν αποδίδει.

Σε 19 συμμετοχές, ο Χάβερτς μετράει μόλις ένα γκολ και μια ασίστ. Το πιο βασικό ωστόσο, είναι η εικόνα του, καθώς ο 24χρονος δείχνει να μην ξέρει που πατάει. Ψάχνεται συνεχώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τρέχει χωρίς την μπάλα και δεν μπορεί να συνεργαστεί με τους συμπαίκτες του, έχοντας στις περισσότερες αναμετρήσεις κακή απόδοση.

Ο Αρτέτα τονίζει συνεχώς ότι ο Χάβερτς δουλεύει σκληρά, ωστόσο μέχρι στιγμής ο Γερμανός δεν έχει βρει τα «πατήματα» του και μοιάζει να παίζει έξω από τα νερά του, μην μπορώντας να βρει τον ρόλο του στους «κανονιέρηδες».

🔴⚪️ Arteta on Havertz: "I can tell you that I'm really pleased with the way he's performing".



“Looking at the numbers of what he's producing in front of goal, those have to be improved... but in many other areas of the pitch, what he gives to the team is really important". pic.twitter.com/GtSyZdJlIe