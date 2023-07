«Κόκκινος διάβολος» ο Μέισον Μάουντ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνωστοποίησε την απόκτηση του Μέισον Μάουντ που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με οψιόν για ακόμη ένα χρόνο.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Μέισον Μάουντ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 24χρονος Άγγλος μέσος, που το βράδυ της Τρίτης (04/07) αποχαιρέτησε την Τσέλσι, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και οψιόν για ακόμη ένα χρόνο.

Το κόστος της μεταγραφής του έφτασε τελικά τα 60 εκατ. λίρες. Τα 55 εξ' αυτών θα είναι καθαρά και τα υπόλοιπα θα είναι υπό μορφή μπόνους επίτευξης στόχων. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 35 συμμετοχές σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας έξι ασίστ για την ομάδα του Λονδίνου.

✍️ It's official.



Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC