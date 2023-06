Η Άρσεναλ με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε την αγορά του Κάι Χάβερτς από την Τσέλσι. Στα 65 εκατομμύρια λίρες έκλεισε το τελικό «deal».

Μερικές ώρες μετά τη διαρροή του video της παρουσίασης του Κάι Χάβερτς από την Άρσεναλ έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Οι Κανονιέρηδες συμφώνησαν με την Τσέλσι στα 65 εκατομμύρια λίρες και έκαναν δικό τους τον Γερμανό μεσοεπιθετικό, o οποίος έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο.

Welcome to The Arsenal, Kai Havertz 🤩