Το «κάστρο» της Νότιγχαμ: Μόνο Σίτι και Λίβερπουλ καλύτερο εντός έδρας ρεκόρ τον τελευταίο χρόνο

Σε απόρθητο κάστρο έχει μετατρέψει το «City Ground» η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς μονάχα η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ διαθέτουν καλύτερο εντός έδρας ρεκόρ τον τελευταίο χρόνο.

Την πρώτη της νίκη μετά από δύο μήνες πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Με μια σπουδαία εμφάνιση, η ομάδα του Στιβ Κούπερ επικράτησε με 2-0 της φορμαρισμένης Άστον Βίλα και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, ανεβαίνοντας στην 12η θέση της βαθμολογίας και μόλις στο -2 από την 10η Κρίσταλ Πάλας.

Για τους «reds», αυτή ήταν ακόμη μια εντός έδρας αναμέτρηση στην οποία δεν γνωρίζουν την ήττα, διευρύνοντας έτσι ένα φοβερό ρεκόρ που έχουν τον τελευταίο χρόνο. Η Νότιγχαμ έχει καταφέρει να μετατρέψει σε «κάστρο» το «City Ground», καθώς από τον Οκτώβρη του 2022, μονάχα η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ έχουν ηττηθεί λιγότερες φορές από την ομάδα του Κούπερ.

Συγκεκριμένα, σε αυτό το διάστημα, η Νότιγχαμ έχει ηττηθεί μόλις δύο φορές, μετρώντας εννιά νίκες και εννιά ισοπαλίες. Μόνο οι «πολίτες» και οι «κόκκινοι» έχουν ηττηθεί σε αυτό το διάστημα λιγότερες φορές, μετρώντας από μια ήττα αντιστοίχως.

Μια εντυπωσιακή επίδοση η οποία αποδεικνύει και το γεγονός ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι μια ομάδα που εκμεταλλεύεται τη δύναμη της έδρας της.

2 - Nottingham Forest have only lost two of their last 20 home games in the Premier League (W9 D9) – since the start of October 2022, only Manchester City and Liverpool (one each) have lost fewer home matches in the competition. Collective. pic.twitter.com/iOfJqTmEGt