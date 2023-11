Σταθερός, χωρίς να κάνει λάθη και άριστος με την μπάλα στα πόδια του. Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ μπορεί να περνάει «under the radar» ωστόσο κάνει ακριβώς αυτά που θέλει ο Πεπ Γκουαρδιόλα και μετατρέπεται σε κομβικό ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι.

Χρειάστηκε να δαπανήσει ένα ποσό της τάξης των 90 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι τον Γιόσκο Γκβάρντιολ. Η Μάντσεστερ Σίτι ωστόσο δεν δίστασε, έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη της και «έσκασε» το ποσό ρεκόρ για τον Κροάτη στόπερ ο οποίος αποτελεί και την ακριβότερη μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία, ξεπερνώντας αυτή του Χάρι Μαγκουάιρ κατά τρία εκατομμύρια.

Κι όμως, οι εμφανίσεις του Γιόσκο Γκβάρντιολ δεν έχουν «κερδίσει» μέχρι στιγμής την απαραίτητη επιβράβευση. Λογικό, καθώς η επιθετική γραμμή του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι αυτή που «κλέβει» τις εντυπώσεις, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να «σπάει» όλα τα κοντέρ, σκοράροντας ασταμάτητα.

Ο Κροάτης ωστόσο πήγε στη Σίτι για να μείνει για πολλά χρόνια και να γράψει τη δική του ιστορία, με τα πρώτα δείγματα να αποδεικνύουν ότι είναι ακριβώς αυτό που έψαχνε ο Καταλανός προπονητής, καθώς πρόκειται για την επιτομή του στόπερ της νέας εποχής.

Από τότε που έκανε το «μπαμ» με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, φαινόταν ότι ο Γκβάρντιολ προοριζόταν για το κορυφαίο επίπεδο. Ένας αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, με ψυχολογία και νοοτροπία ενός 30αρη, έχοντας φοβερή ικανότητα με την μπάλα στα πόδια του και μια σταθερότητα που δύσκολα βρίσκει κάποιος σε έναν στόπερ.

Στη Λειψία ο 21χρονος πλέον, πήγε σε άλλες διαστάσεις και αναμενόμενα έκανε το μεγάλο βήμα, μετακομίζοντας στην Premier League. Από το ξεκίνημα της περασμένης σεζόν με τη Λειψία, ο Γκβάρντιολ έχει καταφέρει να μην κάνει λάθος που έχει οδηγήσει σε γκολ. Ένα τρομερό και εντυπωσιακό στατιστικό, με τον Κροάτη να μετράει 67 σερί συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς κομβικό λάθος στην άμυνα, το οποίο γίνεται ακόμα πιο φοβερό αν αναλογιστεί κάποιος το τρομερό πρέσινγκ που έχει γίνει «όπλο» για πολλές ομάδες στο σημερινό ποδόσφαιρο.

