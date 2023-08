Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκβάρντιολ

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι και επίσημα η νέα ομάδα του Γιόσκο Γκβάρντιολ με το ποσό της μεταγραφής του να φτάνει τα 90 εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους.

Η Μάνστεστερ Σίτι ολοκλήρωσε την απόκτηση του Γιόσκο Γκβάρντιολ με ακόμη ένα σήριαλ του φετινού καλοκαιριού να φτάνει τελικά στο τέλος τους. Η συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών είχε κλείσει πριν λίγες μέρες και οι υπογραφές έπεσαν την Πέμπτη (03/08). Την ίδια μέρα ο παίκτης ταξίδεψε στο Μάντσεστερ και την Παρασκευή (04/08) πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Σήμερα υπέγραψε το νέο του πενταετές συμβόλαιο με τους «πολίτες».

Ο 21χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε 41 συμμετοχές σκοράροντας τρία γκολ σε 3.002 αγωνιστικά λεπτά την περασμένα σεζόν. Υπενθυμίζουμε πως η Λειψία τον είχε αποκτήσει το καλοκαίρι του 2021 αντί 18,8 εκατ. ευρώ από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

We're delighted to announce the signing of Josko Gvardiol from RB Leipzig! ✍️