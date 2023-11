Ιστορική σεζόν για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον Νορβηγό να γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που κερδίζει όλα τα βραβεία του πρώτου σκόρερ σε μια σεζόν.

Αποτελεί μεγάλο θέμα συζήτησης τα τελευταία 24ωρα. Άξιζε ο Λιονέλ Μέσι τη Χρυσή Μπάλα ή αδικήθηκε ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση που έγινε στο Παρίσι, ο «pulga» κατέκτησε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, γράφοντας ακόμη μια σελίδα στον τεράστιο «μύθο» του.

Ο Χάαλαντ από την άλλη πήρε αυτό που σίγουρα άξιζε, καθώς παρέλαβε το βραβείο Gerd Muller και ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος σκόρερ για το 2023. Αυτό το βραβείο ολοκλήρωσε και ένα ιστορικό... ντρεμπλ για τον Νορβηγό killer που έγραψε τη δική του ιστορία.

Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός σταρ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που κατακτά σε μια σεζόν τρία βραβεία πρώτου σκόρερ. Κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι με τα 36 γκολ στην Premier League, το βραβείο του πρώτου σκόρερ του Champions League με 12 γκολ και το βραβείο του Gerd Muller το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο σκόρερ της χρονιάς.

Ένα ακόμα... ντρεμπλ βραβείων για τον Χάαλαντ, μετά το ντρεμπλ που κατέκτησε με τη Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη σεζόν.

Erling Haaland is the first player to win the European Golden Shoe, UCL Golden Boot & Gerd Müller Trophy in the same season.



◉ Premier League: 36 goals (35 games)

◉ Champions League: 12 goals (11 games)

◉ Club & Country: 56 goals (57 games)#BallondOr #TropheeGerdMuller pic.twitter.com/6bpZ2dPTHF