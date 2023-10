Ο Λιονέλ Μέσι σήκωσε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του και το Gazzetta εξηγεί γιατί ο «pulga» ανέβηκε στην κορυφή του πλανήτη ξανά. Τα στατιστικά, τα ρεκόρ, το Κατάρ και οι συγκρίσεις με τον Χάαλαντ.

«Για τον κόσμο του ποδοσφαίρου, ο Μέσι είναι ένας θησαυρός. Είναι ένα είδωλο για κάθε παιδί στον κόσμο. Ο Μέσι θα γίνει ο ποδοσφαιριστής με τις περισσίοτερες Χρυσές Μπάλες στην ιστρία. Θα κερδίσει πέντε, έξι, επτά φορές. Είναι σε δική του κατηγορία». Μια ατάκα του Γιόχαν Κρόιφ το 2012, όταν ο Λιονέλ Μέσι κατακτούσε την τρίτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Έντεκα χρόνια αργότερα, ο Μέσι κατάφερε να βγάλει... λάθος μέχρι και τον Ολλανδό «θρύλο». Διότι, το βράδυ της Δευτέρας, στη φαντασμαγορική τελετή του Παρισιού, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ σήκωσε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του. Ούτε την πέμπτη, ούτε την έκτη, ούτε την έβδομη. Την όγδοη. Το Gazzetta εξηγεί τους λόγους πίσω από αυτήν την τεράστια επιτυχία, βγάζοντας στη... φόρα τους αριθμούς, τα στατιστικά, το... Κατάρ, καθώς και τις συγκρίσεις με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Ο κορυφαίος των top-5 πρωταθλημάτων

Ποτέ δεν ήταν μυστικό, ότι στόχος της Παρί Σεν Ζερμέν στα χρόνια του Μέσι, ήταν η κατάκτηση του Champions League. Για αυτόν τον λόγο οι Καταριανοί του έδωσαν γη και ύδωρ το καλοκαίρι του 2021 και για αυτό δέχτηκε και ο Αργεντινός να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα και να μετακομίσει στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Η πρώτη του σεζόν δεν ήταν στα στάνταρ του. Ωστόσο στο δεύτερο του έτος στο Παρίσι, ο Μέσι έκανε το καθήκον του. Χωρίς να χρειαστεί να βγει μπροστά για να κατακτήσει το Χρυσό Παπούτσι, αλλά παίζοντας στον πλέον αγαπημένο του ρόλο του καθαρού playmaker.

Κανένας ποδοσφαιριστής των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων δεν ήταν καλύτερος από τον Μέσι την περασμένη σεζόν. Και μάλιστα, ο «pulga» ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από όλους που αγωνίστηκαν την περασμένη σεζόν στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα που στο rating του είχε μέσο όρο πάνω από 8. Με μέσο όρο 8.28 ανά αγώνα, ο Αργεντινός σταρ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν πρώτος στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία, αφήνοντας πίσω του όλα τα υπόλοιπα αστέρια της Ευρώπης, μετρώντας μάλιστα 16 γκολ και 16 ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Και μπορεί τα νούμερα του σε συλλογικό επίπεδο να μην ήταν... κλασικά νούμερα Μέσι, ωστόσο ήταν ικανά για να τον ξεχωρίσουν και για να αποδείξουν ότι ακόμα και στα 36 του, ο Μέσι ανήκει σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία από τους υπόλοιπους...

🔝 Best rated in Europe's Top 5 Leagues last season - starts only (10+ starts):



1️⃣ Lionel Messi - 8.28

2️⃣ Jeremy Doku - 7.95

3️⃣Antoine Griezmann - 7.91

4️⃣ Kylian Mbappe - 7.87

5️⃣ Neymar - 7.83



💫 Arda Guler's Super Lig rating (7.78) from starts would rank 6th pic.twitter.com/ThozQy6fyJ June 26, 2023

Ο πιο ολοκληρωμένος «all-arounder»: «Τρελή» συνεισφορά σε γκολ και χωρίς να είναι εκτελεστής

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την ημέρα που ο Μέσι αποφάσισε να αφήσει τον ρόλο του εκτελεστή. Το 2012, ο «pulga» έγραψε ιστορία, ολοκληρώνοντας το έτος με 91 γκολ, το οποίο πολύ δύσκολα θα καταφέρει κάποιος να «καταρρίψει». Ο Αργεντινός σταρ επέλεξε να μεταφερθεί πιο πίσω στο γήπεδο, να κουβαλάει περισσότερο την μπάλα και να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Τα γκολ μπορεί να «έπεσαν» σε έναν βαθμό, ωστόσο η ικανότητα του Μέσι είναι τέτοια που με τη δημιουργία του κατάφερε να μεταφορωθεί στον πιο ολοκληρωμένο «all-arounder» επιθετικό του πλανήτη.

Και αυτό, αποδείχθηκε και το 2023. Στα 36 του χρόνια, ο Μέσι ήταν ο καλύτερος playmaker του πλανήτη. Από την πρώτη ημέρα του Αυγούστου του 2022, μέχρι και την τελευταία ημέρα του Ιουλίου του 2023 (η περίοδος της Χρυσής Μπάλας), ο Μέσι ήταν ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα γκολ. Με 41 γκολ και 25 ασίστ, ο Μέσι ολοκλήρωσε αυτό το διάστημα με τον «μαγικό» αριθμό 67, έχοντας μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στον πλανήτη, με τον Χάαλαντ να ακολουθεί με ένα λιγότερο, ολοκληρώνοντας αυτήν την περίοδο με 56 γκολ και 10 ασίστ.

Τι κατάφερε σε επίπεδο playmaking ωστόσο. «Έφτιαξε» 153 ευκαιρίες, εκ των οποίων οι 44 ήταν κλασικές. Στατιστικά και νούμερα που θα τα ζήλευαν όλοι οι κλασικοί playmakers του πλανήτη...

Το Κατάρ αρκούσε...

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν φυσικά ο λόγος που ο Μέσι κατέκτησε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του. Η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ έχει δώσει πολλές φορές στο παρελθόν Χρυσή Μπάλα σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Αυτά που έκανε ο Μέσι στο Κατάρ δεν γινόταν να μην επηρεάσουν τη ψηφοφορία.

Στα γήπεδα του Κατάρ ο «pulga» εκπλήρωσε το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής του. Και μάλιστα το έκανε σε μια ηλικία που πολλοί δεν θα μπορούσαν να δώσουν ούτε καν το «παρών» σε μια διοργάνωση τέτοιου επιπέδου. Ο 36χρονος ήταν ο λόγος που η Αργεντινή ανέβηκε στην κορυφή του πλανήτη για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Σε ένα τουρνουά... επτά αναμετρήσεων, ο Μέσι κατάφερε να «τρελάνει» τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, γράφοντας μια επική ιστορία, βγαλμένη από τα καλύτερα του όνειρα. MVP στα πέντε από τα επτά παιχνίδια που έδωσε. Δεύτερος σκόρερ, πίσω μόνο από τον Μπαπέ.

🇦🇷 Lionel Messi's 2022/23 campaign:



🥇 Highest rated player in Europe's top 5 leagues (8.28)

🥇 Highest rated player at the 2022 World Cup (8.25)

⭐️ Most WS POTM awards (16)

🏆 World Cup winner

⚽️ 28 goals

🅰️ 23 assists



👏 The Argentine has won the 2023 Ballon d'Or, per reports pic.twitter.com/DRbNvtQsB4 — WhoScored.com (@WhoScored) October 17, 2023

Ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο rating, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με 8.25 ανά αγώνα, κατακτώντας δικαιωματικά και το βραβείο του καλύτερου παίκτη της διοργάνωσης. Ο Μέσι «φώναξε»... παρών στα δύσκολα, κάτι που έδειξε με το... καλησπέρα της διοργάνωσης, σκοράροντας ένα απίθανο γκολ απέναντι στο Μεξικό, το οποίο είχε 0.2 xG! Αυτό σύμφωνα με τις απαραίτητες μετρήσεις, ήταν το πιο unexpected γκολ από τα 120 που σημειώθηκαν στα γήπεδα του Κατάρ.

🌠 | MOST UNEXPECTED GOAL



Given we introduced xG and players' Shotmaps for #Qatar2022, it's fair we single out the most improbable goal as well!



Lionel Messi's opener v Mexico had an xG value of 0.02, the lowest of all 120 goals at the tournament so far. 🇦🇷🔥#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mqiVaP49wL — Sofascore (@SofascoreINT) December 3, 2022

Lionel Messi Completed Football at 35 🇦🇷🐐pic.twitter.com/3SmjVw6Dpy — ACE (@FCB_ACEE) July 28, 2023

Η απόλυτη σύγκριση με τον Χάαλαντ

«Έχω πει πολλές φορές ότι η Χρυσή Μπάλα πρέπει να χωρίζεται σε δύο κατηγορίας. Μια για τον Μέσι και μια για τους υπόλοιπους. Ο Χάαλαντ αξίζει να την κατακτήσει, ναι. Σκόραρε... εκατομμύρια γκολ, βοήθησε τη Σίτι να φτάσει στο ντρεμπλ και θα χαιρόμουν πραγματικά αν κατακτούσε τη Χρυσή Μπάλα. Αλλά ο Μέσι... Ο Λέο κατέκτησε το Μουντιάλ», είχε δηλώσει πριν από μερικές εβδομάδες ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Σε κάθε άλλη σεζόν, ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα κατακτούσε χθες τη Χρυσή Μπάλα. Τα γκολ του και οι αριθμοί του έδωσαν στη Μάντσεστερ Σίτι ένα ιστορικό ντρεμπλ. Ωστόσο οι αριθμοί αποδεικνύουν, ότι ο Νορβηγός ήταν ελάχιστα πιο πίσω. Συνολικά, ο Αργεντίνος είχε 67 γκολ+ ασίστ μέσα στη σεζόν, ενώ ο Νορβηγός killer έμεινε στα 66.

Ο Χάαλαντ ολοκλήρωσε τη σεζόν με ένα ιστορικό ντρεμπλ, μετρώντας δηλαδή τρεις τίτλους σε συλλογικό επίπεδο. Τρεις μέτρησε και ο Μέσι, καθώς πέρα από το Παγκόσμιο, κατέκτησε επίσης και το γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά και το κύπελλο της Γαλλίας με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ατομικά ο Μέσι το πήγε σε άλλο επίπεδο. Ο «pulga» αναδείχθηκε MVP του Μουντιάλ, top assister στο Μουντιάλ, top assister στην Ligue 1, ο καλύτερος playmaker της χρονιάς σύμφωνα με την IFFHS, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς σύμφωνα με την IFFHS, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς σύμφωνα με την FIFA, καθώς κατέκτησε και το βραβείο Laureus, για τον κορυφαίο αθλητή του έτους.

Leaving on high. 🐐🥹



Thank you for everything. 👑



pic.twitter.com/UPz3atW4ex — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 7, 2023

Ο Χάαλαντ από την άλλη κατάφερε να «σπάσει» απίθανα ρεκόρ στην Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, κερδίζοντας το βραβείο του πρώτου σκόρερ σε πρωτάθλημα και Champions League, αλλά και του MVP του πρωταθλήματος, καθώς αναδείχθηκε και ο κορυφαίος νέος.

Για όλα αυτά ο Χάαλαντ κατέκτησε και το αντίστοιχο βραβείο, καθώς στην τελετή του Παρισιού του δόθηκε το βραβείο του Γκερντ Μίλερ, το οποίο δίνεται στον κορυφαίο επιθετικό της χρονιάς, με τον Νορβηγό killer να το σηκώνει επάξια.

Περισσότερες Χρυσές Μπάλες από ολόκληρες χώρες!

Με τη χθεσινή Χρυσή Μπάλα, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να γράψει ακόμη μια σελίδα στον τεράστιο του «μύθο».

Ο Αργεντίνος ήταν έτσι και αλλιώς ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες Χρυσές Μπάλες στην ιστορία. Ήταν έτσι και αλλιώς ο μοναδικός με Χρυσή Μπάλα σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Χθες ωστόσο «σφράγισε» μερικά ακόμα ρεκόρ που έχουν τη δική τους αξία.

Έγινε ο μοναδικός που έχει κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα με τρεις διαφορετικές ομάδες (Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ Μαϊάμι), καθώς και ο μοναδικός που το κάνει εκτός Ευρώπης και σε δύο διαφορετικές Ηπείρους. Μάλιστα, ένα ακόμα «τρελό» στοιχείο, είναι το γεγονός, ότι από χθες ο Μέσι μόνος του έχει περισσότερες Χρυσές Μπάλες από ολόκληρωσες χώρες, αφήνοντας πίσω του τους πάντες.

Το βίντεο που είχε ετοιμάσει το France Football για τον «pulga» ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τη μεγάλη τελετή. Ένα βίντεο από το οποίο περνάει όλη η καριέρα του Μέσι. Από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, στην πρώτη του Χρυσή Μπάλα, στις αποτυχίες με την Αργεντινή και στην εκπλήρωση του μεγαλύτερου του ονείρου. Ένα παραμύθι που ολοκληρώθηκε με το καλύτερο δυνατό φινάλε, με τον Μέσι να προσθέτει και μια ακόμη Χρυσή Μπάλα στην τεράστια του συλλογή και να περνάει στην αιωνιότητα...