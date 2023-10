Ποιος άλλος; ο Έρλινγκ Χάαλαντ παρέλαβε το βραβείο Gerd Muller και ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος σκόρερ για το 2023.

Όλοι παραμιλούσαν με τις περσινές του επιδόσεις. Κάθε αγωνιστική κι από ένα νέο ραντεβού με τα αντίπαλα δίχτυα. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συστήθηκε για τα καλά στον κόσμο της Premier League στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, σπάζοντας κάθε ρεκόρ που βρήκε στο διάβα του.

Τελικά το κοντέρ σταμάτησε στα 56 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις για την αγωνιστική περίοδο 2022/2023, σμπαραλιάζοντας και όλα τα τρόπαια με ένα μυθικό τρεμπλ με τους Citizens (Champions League, Premier League, FA Cup).

Σαν αποτέλεσμα το βραβείο για τον κορυφαίο σκόρερ για το 2023 να έχει το λιγότερο... debate στα γκαλά της Χρυσής Μπάλας, με τον Νορβηγό να το κατακτά σαν να κάνει βόλτα στο πάρκο.

