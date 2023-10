Η Άρσεναλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι (08/10) αποφασισμένη για το τρίποντο. Για να φτάσει σε αυτό όμως πρέπει να υποχρεώσει τους Πολίτες σε αρνητικό ρεκόρ που κρατά από το 2018.

Τα ποδοσφαιρικά βλέμματα του Νησιού στρέφονται στο μεγάλο ντέρμπι της Premier League, τη «μονομαχία» ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι (08/10). Οι Κανονιέρηδες θα υποδεχθούν τους Πολίτες στο «Έμιρεϊτς» σε ένα παιχνίδι στο οποίο φυσικά και θέλουν όσο τίποτα τη νίκη, με την αντίπαλό τους μάλιστα να ταξιδεύει στο Λονδίνο χωρίς τους Κέβιν Ντε Μπρόινε, Τζον Στόουνς, Μπερνάρντο Σίλβα και Ρόδρι και μετά την ήττα από τη Γουλβς την προηγούμενη αγωνιστική.

Ακόμα κι έτσι ωστόσο, η Άρσεναλ για να πάρει τη νίκη θα πρέπει να κάνει στη Σίτι ό,τι δεν έχει πάθει ποτέ από το 2018 και έπειτα. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα εδώ και πέντε χρόνια δεν έχει γνωρίσει ποτέ δύο διαδοχικές ήττες σε επίπεδο πρωταθλήματος! Φυσικά, είναι η ομάδα της Premier με το μεγαλύτερο τέτοιο σερί, ενώ εκτός αυτού, ο Μικέλ Αρτέτα δεν έχει όχι μόνο νίκη αλλά ούτε και ισοπαλία σε επτά παιχνίδι κόντρα στους Πολίτες ως προπονητής της Άρσεναλ.

