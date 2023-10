Κλοπ: «Θα ήθελα να γίνει επανάληψη στο Τότεναμ - Λίβερπουλ, αλλά μάλλον δεν θα συμβεί»

Τον ορισμό επανάληψης πρότεινε o Γιούργκεν Κλοπ για το.... πολυτάραχο Τότεναμ - Λίβερπουλ, αλλά παραδέχθηκε ότι κάτι τέτοιο πιθανότατα δεν πρόκειται να συμβεί.

Κεντρικό θέμα παραμένει στην Αγγλία η διαιτησία που καθόρισε το αποτέλεσμα του Τότεναμ - Λίβερπουλ, με την PGMOL να ενδίδει στις πιέσεις και να βγάζει στο φως το ηχητικό με τις συνομιλίες των διαιτητών τη στιγμή του ακυρωθέντος γκολ του Λουίς Ντίας.

Κληθείς να καταθέσεις τις σκέψεις του για τον αγώνα ο Γιούργκεν Κλοπ πρότεινε.... επανάληψη, αν και παραδέχθηκε πως δεν πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί.

«Το λέω αυτό όχι ως ο προπονητής της Λίβερπουλ, αλλά ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι το μόνο αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι η επανάληψη. Μάλλον δεν θα συμβεί, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι τόσο πρωτόγνωρο. Όσο θυμάμαι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ, για αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει επαναληπτικός» ανέφερε αρχικά, προτού σχολιάσει τους διαιτητές.

«Δεν είμαι καθόλου θυμωμένος με τους διαιτητές. Δεν πρέπει να τους κυνηγήσουμε. Έκαναν ένα λάθος και είμαι σίγουρος ότι ένιωσαν χάλια εκείνο το βράδυ. Δεν το έκαναν επίτηδες και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό».

