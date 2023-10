Το φως της δημοσιότητας είδαν οι συνομιλίες των διαιτητών και του VAR κατά τη διάρκεια του λάθους εξαιτίας του οποίου το γκολ του Λουίς Ντίας ακυρώθηκε στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ απέναντι στην Τότεναμ.

Στη διάθεση του κοινού βρίσκεται πλέον το υλικό και οι συνομιλίες από το VAR κατά τη διάρκεια της λανθασμένης απόφασης που οδήγησε στην ακύρωση του απόλυτα κανονικού γκολ του Λουίς Ντίας στην ήττα της Λίβερπουλ από την Τότεναμ.

Η PGMOL δημοσίευσε το συγκεκριμένο υλικό μετά το σχετικά αίτημα των Ρεντς και βάσει αυτού επιβεβαιώνεται η κακή επικοινωνία και η παρεξήγηση που οδήγησαν στη λανθασμένη απόφαση.

VAR και χειριστής replay συνεργάστηκαν γρήγορα και συμπέραναν με ευκολία μετά τη σωστή τοποθέτηση των γραμμών πως ο Κολομβιανός καλυπτόταν πλήρως από τον Ρομέρο. Ο VAR ωστόσο, αντί να ανακαλέσει την απόφαση του επόπτη μετέφερε στον διαιτητή πως «ο έλεγχος ολοκληρώθηκε», επιβεβαιώνοντας άθελά του το ανύπαρκτο οφσάιντ!

Άμεσα ωστόσο, ο VAR και ο χειριστής των replay συνειδητοποίησαν το λάθος. Προσπάθησαν να ζητήσουν μικρή διακοπή του παιχνιδιού, ωστόσο από τη στιγμή που η μπάλα είχε παιχτεί, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Πλήρως... ειρωνικά πάντως, η πρώτη φράση του ρέφερι Σάιμον Χούπερ προς το VAR μετά την επαναφορά του παιχνιδιού ήταν: «Μπράβο παιδιά, καλή δουλειά»!

PGMOL can confirm that we have carried out a review into the circumstances which led to the Luis Diaz goal being incorrectly disallowed for offside in the Premier League match between Tottenham Hotspur FC and Liverpool FC.



Full statement and the audio between the on-field team… pic.twitter.com/j1YKK1gAzH