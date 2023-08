Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσίευματα η μεταγραφή του Ντίνου Μαυροπάνου από την Στουτγκάρδη στη Γουέστ Χαμ αναμένεται να ολοκληρωθεί κανονικά.

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της μεταγραφής του Ντίνου Μαυροπάνου. Ο δημοσιογράφος του «Foot Mercato» Σάντι Αούνα υποστήριξε σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ πως ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός δεν πέρασε τα ιατρικά του τεστ, όμως σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sport» κάτι τέτοιο δεν αληθεύει και το «deal» θα ολοκληρωθεί κανονικά.

Θυμίζουμε πως τα Σφυριά έχουν συμφωνήσει με την Στουτγκάρδη αντί ενός ποσού 20 εκατομμυρίων ευρώ, συν ακόμα πέντε εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους, ενώ με τον παίκτη έχουν δώσει τα χέρια για πενταετές συμβόλαιο, έως το 2028.

Από την πλευρά του ο Σάντι Αούνα υποστηρίζει πως οι Λονδρέζοι είναι σε διαδικασία να επανεξετάσουν κάποιες λεπτομέρειες στη συμφωνία τους με τους Σουηβούς και τον Μαυροπάνο ώστε να προχωρήσει το «deal».

