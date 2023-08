Σύμφωνα με τον Σάντι Αούνα του «Foot Mercato» η μεταγραφή του Ντίνου Μαυροπάνου στη Γουέστ Χαμ είναι στον... αέρα μετά τα ιατρικά τεστ του διεθνή Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

Νέα δεδομένα στην μεταγραφή του Ντίνου Μαυροπάνου στη Γουέστ Χαμ! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του δημοσιογράφου του «Foot Mercato» Σάντι Αούνα η μετακίνηση του στη Γουέστ Χαμ είναι στον «αέρα».

Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου την Κυριακή (20/8) για την αναμέτηρση των Σφυριών με την Τσέλσι, μέσα στη Δευτέρα ήταν να τελειώσει τη μεταγραφή του αλλά, όπως υποστηρίζει ο Αούνα, υπάρχει θέμα στις ιατρικές του εξετάσεις. Στο πλαίσιο των απαραίτητων τεστ οι άνθρωποι των Λονδρέζων εντόπισαν ένα πρόβλημα τραυματισμού και είναι ανοιχτό αν θα ολοκληρωθεί το «deal» με τη Στουτγκάρδη.

Περισσότερες εξελίξεις για τη μεταγραφή του Ντίνου Μαυροπάνου αναμένονται άμεσα.

