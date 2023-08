«'Πετάει για Αγγλία και τη Γουέστ Χαμ ο Μαυροπάνος, ήδη στη Γερμανία ο Στεργίου ως αντικαταστάτης του»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό ντόμινο των στόπερ, καθώς ο Μαυροπάνος χαρακτηρίζεται πια για παίκτης της Γουέστ Χαμ και ο Στεργίου ως ο αντικαταστάτης του στη Στουτγκάρδη!

Εντονο ελληνικό χρώμα έχουν τις τελευταίες ώρες οι μεταγραφικές εξελίξεις σε Γουέστ Χαμ και Στουτγκάρδη, όπου και παρατηρείται ένα σχετικό ντόμινο.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται από καιρό στο «στόχαστρο» της Γουέστ Χαμ, φέρονταν να έχει συμφωνήσει μαζί της και όταν έμεινε εκτός αποστολής για το σημερινό (19/8) ματς με την Μπόχουμ «φούντωσαν» τα σενάρια πως το deal έχει ολοκληρωθεί.

Πλέον μεταδίδεται πως τα «σφυριά» και η γερμανική ομάδα έδωσαν τα χέρια – το ύψος της μεταγραφής υπολογίζεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ – και ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός θα «πετάξει» τις επόμενες 24 με 48 ώρες στο Λονδίνο με σκοπό να υπογράψει και να ανακοινωθεί.

Total agreement reached between West Ham and Stuttgart for defender Konstantinos Mavropanos.



Fee will be €20m + add-ons. The player only wanted West Ham!



[@Plettigoal]



Mavropanos is expected in London in the next 24/48 hours to complete his medical.



[@skysports_sheth] #WHUFC pic.twitter.com/UPc1FwfAY7