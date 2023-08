Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος δεν βρίσκεται ούτε στον πάγκο για το ματς της Στουτγκάρδης με την Μπόχουμ και στην Ιταλία μεταδόθηκε πως απέρριψε τους εκεί ενδιαφερόμενους για χάρη της Γουέστ Χαμ.

Σε λίγη ώρα (16:30) ξεκινάει το ματς της Στουτγκάρδης με την Μπόχουμ και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της ομάδας του, αλλά και ούτε στον πάγκο. Ο Ελληνας στόπερ ταλαιπωρούνταν τις τελευταίες ημέρες από έναν μικροτραυματισμό, όμως το ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή «ενίσχυσε» τα σενάρια στη Γερμανία πως βρίσκεται προ των πυλών της Γουέστ Χαμ.

Αλλωστε ήδη στη χώρα αναφέρουν πως η ομάδα του αναζητά τον αντικαταστάτη του και μία περίπτωση που «παίζει» είναι εκείνη του ομογενή Λεωνίδα Στεργίου της Σεντ Γκάλεν, ενώ στην Ιταλία μεταδόθηκε πως ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός απέρριψε τις προτάσεις που είχε από τη Serie A γιατί επιθυμεί να συνεχίσει στα «σφυριά».

According to reports in Italy, Kostas Mavropanos has rejected approaches and interest from both Milan clubs to push through a move to West Ham. ⚒️ pic.twitter.com/j4XrBFgvT7