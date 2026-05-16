Η Μπάγερν Μονάχου έκλεισε με πεντάρα άλλη μια «πρωταθληματική» σεζόν στη Γερμανία και οι παίκτες των Βαυαρών είπαν να... λούσουν με μπύρα τον Μάικλ Ολίσε στη φιέστα.

Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε με 5-1 την Κολωνία και έκανε φιέστα για την 35η «Σαλατιέρα» της πλούσιας ιστορίας της! Οι παίκτες του Κομπανί είπαν να... ξεσπάσουν πάνω στον MVP Μάικλ Ολίσε, τον οποίο... έλουσαν με άφθονη μπύρα στην «Allianz Arena».

Οι πρωταθλητές Βαυαροί έκλεισαν επιβλητικά τη χρονιά στη Bundesliga. Ο Χάρι Κέιν με χατ-τρικ (10', 13', 69'), ο Μπίσχοφ στο 22' και ο Τζάκσον στο 83ο λεπτό ήταν οι σκόρερ για τους γηπεδούχους. Είχε μειώσει σε 2-1 για τους φιλοξενούμενους ο Ελ Μάλα στο 18ο λεπτό.

Το... πάρτι στον αγωνιστικό χώρο συνεχίστηκε με ατελείωτη μπύρα στη φιέστα των γηπεδούχων, οι οποίοι πανηγύρισαν δικαιότατα άλλη μια Bundesliga. Η αρμάδα του Βέλγου κόουτς συγκέντρωσε 89 βαθμούς και σημείωσε 122 τέρματα σε 34 αγωνιστικές.

Μάλιστα η Μπάγερν Μονάχου θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει άλλο ένα double, καθώς θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας την Στουτγκάρδη (23/05, 21:00).

Ο Μάικλ Ολίσε ήταν ο «τυχερός» των πανηγυρισμών, αφού οι συμπαίκτες του τον... έκαναν μπάνιο με μπύρα. Ο 24χρονος Γάλλος εξτρέμ διανύει μια ασύλληπτη σεζόν και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του γερμανικού πρωταθλήματος (MVP).

O ταλαντούχος διεθνής με τους Τρικολόρ έχει όλο το μέλλον μπροστά του και ήδη κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι προσπαθούν να τον... αρπάξουν από τον βαυαρικό σύλλογο.

