Μπάγερν και Χάρι Κέιν κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία για μεταγραφή για το φετινό καλοκαίρι, παρότι η προσφορά ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ συν bonus των Βαυαρών απορρίφθηκε από την Τότεναμ.

Παρότι Μπάγερν Μονάχου και Χάρι Κέιν φέρεται να έδωσαν τα χέρια, η Τότεναμ απέρριψε την πρόταση των Βαυαρών για τον αρχηγό της.

Η πρώτη επίσημη κρούση της Μπάγερν Μονάχου για τον μεγάλο της μεταγραφικό στόχο αυτό το καλοκαίρι, δεν έπεισε τα «Σπιρούνια» αν και η οικογένεια του Άγγλου φορ (πατέρας και αδελφός) που διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις ήρθαν σε κατ' αρχήν συμφωνία με τους Βαυαρούς!

Όπως έγινε γνωστό, οι πρωταθλητές Γερμανίας κατέθεσαν επίσημη πρόταση στους «Σπερς» για τον έμπειρο striker που έφτανε τα 70 εκατ. ευρώ συν κάποια μπόνους, αλλά δεν ήταν αρκετή για τους «Σπερς» για να αποχωριστούν τον 29χρονο επιθετικό, του οποίου το συμβόλαιο -θυμίζουμε- ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Ο αρχηγός της Αγγλίας είναι απίθανο να πωληθεί για λιγότερο από 100 εκατομμύρια λίρες (116 εκατ. ευρώ) -σύμφωνα με τον «Guardian» παρόλο που έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό του και μπορεί να φύγει ως free agent το επόμενο καλοκαίρι.

