Μπάγερν: Άγγιξε το ρεκόρ της Τορίνο παρότι έδωσε 6 ματς λιγότερα
Το πήγε μέχρι τέλους αλλά τελικά η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε να σπάσει η να ισοφαρίσει το στοιχειωμένο ρεκόρ της Τορίνο... Με την πεντάρα στην Κολωνία, οι Βαυαροί έφτασαν τα 122 τέρματα στη φετινή Bundesliga, τρία λιγότερα από εκείνα της μεγάλης Γκρανάτα τη σεζόν 1947/48.
Αυτό βέβαια, με τη Rekordmeister να παίζει έξι ματς λιγότερα, καθώς η Serie A τότε είχε 40 αγωνιστικές, ενώ το γερμανικό πρωτάθλημα μόλις 34! Αντιλαμβάνεται δηλαδή κανείς τι περιθώρια θα είχε η ομάδα του Βενσάν Κομπανί με έξι αγώνες ακόμα...
Ακόμα κι έτσι, η Μπάγερν ξεπέρασε κάθε άλλη ομάδα του ευρωπαϊκού top-5 πλην των Ιταλών, καθώς μέχρι φέτος, δεύτερη ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα 121 γκολ που είχε σημειώσει στη La Liga τη σεζόν 2011/12.
|Ομάδα
|Σεζόν
|Γκολ
|Αγώνες
|Τορίνο
|1947-48
|125
|40
|Μπάγερν Μονάχου
|2025-26
|122
|34
|Ρεάλ Μαδρίτης
|2011-12
|121
|38
|Ρεάλ Μαδρίτης
|2014-15
|118
|38
|Μίλαν
|1949-50
|118
|38
|Μπαρτσελόνα
|2016-17
|116
|38
|Μπαρτσελόνα
|2012-13
|115
|38
|Μπαρτσελόνα
|2011-12
|114
|38
|Μπαρτσελόνα
|2015-16
|112
|38
|Ρεάλ Μαδρίτης
|2015-16
|110
|38
|Μπαρτσελόνα
|2014-15
|110
|38
|Παρί Σεν Ζερμέν
|2017-18
|108
|38
|Μονακό
|2016-17
|107
|38
|Ρεάλ Μαδρίτης
|1989-90
|107
|38
|Ίντερ
|1950-51
|107
|38
|Μίλαν
|1950-51
|107
|38
|Μάντσεστερ Σίτι
|2017-18
|106
|38
|Ρεάλ Μαδρίτης
|2016-17
|106
|38
|Παρί Σεν Ζερμέν
|2018-19
|105
|38
|Μπαρτσελόνα
|2008-09
|105
|38
|Ρεάλ Μαδρίτης
|2013-14
|104
|38
|Τορίνο
|1946-47
|104
|38
|Ρεάλ Μαδρίτης
|2012-13
|103
|38
|Τσέλσι
|2009-10
|103
|38
|Γιουβέντους
|1950-51
|103
|38
