Η Μπάγερν Μονάχου έκλεισε τη σεζόν στην Bundesliga με 122 γκολ, τρία λιγότερα από εκείνα της Τορίνο το 1948.

Το πήγε μέχρι τέλους αλλά τελικά η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε να σπάσει η να ισοφαρίσει το στοιχειωμένο ρεκόρ της Τορίνο... Με την πεντάρα στην Κολωνία, οι Βαυαροί έφτασαν τα 122 τέρματα στη φετινή Bundesliga, τρία λιγότερα από εκείνα της μεγάλης Γκρανάτα τη σεζόν 1947/48.

Αυτό βέβαια, με τη Rekordmeister να παίζει έξι ματς λιγότερα, καθώς η Serie A τότε είχε 40 αγωνιστικές, ενώ το γερμανικό πρωτάθλημα μόλις 34! Αντιλαμβάνεται δηλαδή κανείς τι περιθώρια θα είχε η ομάδα του Βενσάν Κομπανί με έξι αγώνες ακόμα...

Ακόμα κι έτσι, η Μπάγερν ξεπέρασε κάθε άλλη ομάδα του ευρωπαϊκού top-5 πλην των Ιταλών, καθώς μέχρι φέτος, δεύτερη ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα 121 γκολ που είχε σημειώσει στη La Liga τη σεζόν 2011/12.