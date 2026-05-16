Μπάγερν: Άγγιξε το ρεκόρ της Τορίνο παρότι έδωσε 6 ματς λιγότερα

Η Μπάγερν Μονάχου έκλεισε τη σεζόν στην Bundesliga με 122 γκολ, τρία λιγότερα από εκείνα της Τορίνο το 1948.

Το πήγε μέχρι τέλους αλλά τελικά η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε να σπάσει η να ισοφαρίσει το στοιχειωμένο ρεκόρ της Τορίνο... Με την πεντάρα στην Κολωνία, οι Βαυαροί έφτασαν τα 122 τέρματα στη φετινή Bundesliga, τρία λιγότερα από εκείνα της μεγάλης Γκρανάτα τη σεζόν 1947/48.

Αυτό βέβαια, με τη Rekordmeister να παίζει έξι ματς λιγότερα, καθώς η Serie A τότε είχε 40 αγωνιστικές, ενώ το γερμανικό πρωτάθλημα μόλις 34! Αντιλαμβάνεται δηλαδή κανείς τι περιθώρια θα είχε η ομάδα του Βενσάν Κομπανί με έξι αγώνες ακόμα...

Ακόμα κι έτσι, η Μπάγερν ξεπέρασε κάθε άλλη ομάδα του ευρωπαϊκού top-5 πλην των Ιταλών, καθώς μέχρι φέτος, δεύτερη ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα 121 γκολ που είχε σημειώσει στη La Liga τη σεζόν 2011/12.

ΟμάδαΣεζόνΓκολΑγώνες
Τορίνο1947-4812540
Μπάγερν Μονάχου2025-2612234
Ρεάλ Μαδρίτης2011-1212138
Ρεάλ Μαδρίτης2014-1511838
Μίλαν1949-5011838
Μπαρτσελόνα2016-1711638
Μπαρτσελόνα2012-1311538
Μπαρτσελόνα2011-1211438
Μπαρτσελόνα2015-1611238
Ρεάλ Μαδρίτης2015-1611038
Μπαρτσελόνα2014-1511038
Παρί Σεν Ζερμέν2017-1810838
Μονακό2016-1710738
Ρεάλ Μαδρίτης1989-9010738
Ίντερ1950-5110738
Μίλαν1950-5110738
Μάντσεστερ Σίτι2017-1810638
Ρεάλ Μαδρίτης2016-1710638
Παρί Σεν Ζερμέν2018-1910538
Μπαρτσελόνα2008-0910538
Ρεάλ Μαδρίτης2013-1410438
Τορίνο1946-4710438
Ρεάλ Μαδρίτης2012-1310338
Τσέλσι2009-1010338
Γιουβέντους1950-5110338
     

