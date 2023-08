Στην απόκτηση του 18χρονου επιθετικού, Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, φαίνεται πως προχωράει η Τσέλσι, η οποία ετοιμάζεται να κλείσει το deal με τη Σάντος στα 20 εκατ. ευρώ.

Τελικά ο Άνχελο Γκάμπριελ δεν ήταν το μοναδικό «διαμαντάκι» που κατάφερε να σφραγίσει η Τσέλσι από τη Σάντος. Οι δυο ομάδες άλλωστε τελικά έδωσαν ξανά τα χέρια, αυτή τη φορά για τη μεταγραφή του 18χρονου επιθετικού, Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, ο οποίος πλέον προβάρει τη φανέλα των Μπλε!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας περιλαμβάνει 15 εκατομμύρια ευρώ ως σταθερό ποσό προς τη Σάντος, ενώ ακόμα πέντε εκατομμύρια προστίθενται σε μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του ο νεαρός Βραζιλιάνος θα βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με την Τσέλσι, αν και για φέτος το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα ακολουθήσει τον δρόμο του συμπατριώτη του, Άνχελο Γκάμπριελ.

Όπερ σημαίνει πως μπορεί να σταλεί δανεικός στο Στρασβούργο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εφόσον στο κλαμπ κρίνουν πως δεν είναι ακόμα έτοιμος για να συμμετέχει κατευθείαν στην πρώτη ομάδα.

Deivid Washington to Chelsea, here we go! Verbal agreement done as Santos accepted €15m plus €5m add-ons bid for 18 year old striker 🚨🔵🇧🇷



Long term deal agreed, Deivid wanted Chelsea; documents being prepared now.



Decision soon about loan to Strasbourg or… staying at #CFC. pic.twitter.com/sWK1Qawr9t