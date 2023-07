Την απόκτηση του 18χρονου εξτρέμ της Σάντος, Άνχελο Γκάμπριελ, ανακοίνωσε η Τσέλσι αντί του ποσού των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταγραφή με φόντο το μέλλον ανακοίνωσε η Τσέλσι! Ο λόγος για τον 18χρονο εξτρέμ της Σάντος, Άνχελο Γκάμπριελ, με τους Μπλε να επισημοποιούν την απόκτησή του αντί του ποσού των των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Αν και στο παρελθόν ο νεαρός επιθετικός είχε βρεθεί μια ανάσα μακριά από τη Μπαρτσελόνα, στο τέλος εκείνη που χαμογέλασε ήταν η Τσέλσι η οποία συνεχίζει απτόητη τη στρατηγική περί... νεαρών «διαμαντιών» από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Από την πλευρά του ο Άνχελο Γκάμπριελ έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μπλε, όμως το ξεκίνημα στην Ευρώπη θα είναι μακριά από το Λονδίνο.

Σύμφωνα άλλωστε με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στην Τσέλσι έχει παρθεί η απόφαση να σταλεί δανεικός τη νέα σεζόν, με τη γαλλική Στρασμπούρ να φαντάζει προς το παρόν ως το μεγάλο φαβορί. Τη φετινή περίοδο ο 18χρονος σημείωσε δυο γκολ σε 12 αγωνιστικές με τη φανέλα της Σάντος.

Chelsea has completed the signing of Brazilian winger Angelo Gabriel from Santos. ✍️