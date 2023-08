Η Μάντσεστερ Σίτι «έκλεισε» τη μεταγραφή του πιο ακριβού αμυντικού στην ιστορία, καθώς πλέον έπεσαν και οι υπογραφές με τη Λειψία για τον Γιόσκο Γκβάρντιολ.

Η Μάντσεστερ Σίτι σύντομα θα ανακοινώσει την πιο ακριβή μεταγραφή κεντρικού αμυντικού στην ιστορία του ποδοσφαίρου! Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ πρέπει να θεωρείται παίκτης των πρωταθλητών Αγγλίας και Ευρώπης, καθώς πλέον το προφορικό «deal» με τη Λειψία... σφραγίστηκε με υπογραφές.

Η συμφωνία είναι για 90 εκατομμύρια ευρώ χωρίς μπονούς, ποσό που τον κάνει τον ακριβότερο στόπερ, καθώς ξεπέρασε κατά δύο εκατομμύρια ευρώ το ποσό της μεταγραφής του Χάρι Μαγκουάιρ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εξ αυτών το 20% θα καταλήξει στην, αντίπαλο της ΑΕΚ στον Γ' προκριματικό γύρο του Champions League, Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ο 21χρονος διεθνής Κροάτης σέντερ μπακ θα ταξιδέψει απόψε (3/8) για το Μάντσεστερ και την Παρασκευή (4/8) θα περάσει από ιατρικά και εν συνεχεία θα βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί.

