Αρνητικά απάντησε στην ύψους 23 εκατομμυρίων πρόταση της Γουέστ Χαμ για τον Χάρι Μαγκουάιρ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και παραμένει αβέβαιο το αν τα Σφυριά θα επανέλθουν για τον Άγγλο στόπερ.

«Πακέτο» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Γουέστ Χαμ για τον Χάρι Μαγκουάιρ. Η ομάδα του Μόγιες που... γέμισε τις τσέπες της με τα εκατομμύρια της πώλησης του Ντέκλαν Ράις βγήκε στην αγορά ψάχνοντας στόπερ και χτύπησε την πόρτα των Κόκκινων Διαβόλων.

Ωστόσο, εκείνοι, σύμφωνα με το Athletic, απέρριψαν τα 23 εκατομμύρια ευρώ που τα Σφυριά προσέφεραν για τον Άγγλο στόπερ, ο οποίος υπενθυμίζουμε πως κοστολογείται από την ομάδα του στα 60 εκατομμύρια.

🚨 EXCL: Manchester United reject £20m offer from West Ham to sign Harry Maguire permanently. David Moyes keen on England centre-back but unlikely #WHUFC will push again amid feeling 30yo wants to fight for #MUFC place + salary also an issue @TheAthleticFC https://t.co/M8zeee4AmI