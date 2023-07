Έτοιμη να ακούσει προσφορές για τον Χάρι Μαγκουάιρ είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία, σύμφωνα με τη Manchester Evening News, τον κοστολογεί στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Τον... κατήφορο έχει πάρει η καριέρα του Χάρι Μαγκουάιρ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον αγγλικό σύλλογο να έχει βάλει πωλητήριο στον κεντρικό αμυντικό για τον οποίο το 2019 δαπάνησε 87 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να επενδύσει σε έναν άλλον κεντρικό αμυντικό.

Ο 30χρονος ξεκίνησε βασικός και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στα δύο πρώτα παιχνίδια του Έρικ Τεν Χαγκ στην Premier League (ήττες 2-1 και 4-0 από Μπράιτον και Μπρέντφορντ αντίστοιχα) αλλά από τότε και μετά έπεσε κατακόρυφα στην ιεράρχεια των στόπερ, όντας αυτή τη στιγμή πίσω από τους Βαράν, Μαρτίνες, Λίντελοφ αλλά και τον αριστερό μπακ Λουκ Σο.

#mufc value Harry Maguire at £50m, which they are highly unlikely to gethttps://t.co/LwbA4AgTRi