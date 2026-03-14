Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ ξεχωρίζει με την Κ18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα στην πρώτη ομάδα.

Μπορεί για ακόμη μια σεζόν τα πράγματα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην κυλούν όμορφα και σταθερά, παρότι ο Μάικλ Κάρικ δείχνει να έχει... σουλουπώσει τον σύλλογο που επί χρόνια ταλαιπωρείται από κακές αγωνιστικές και μη αποφάσεις.

Οι ''Red Devils'' παρόλα αυτά βρίσκονται στην 3η θέση της Premier League (51β.) και το σενάριο για έξοδο στο επόμενο Champions League δεν είναι μακρινό, αρκεί να υπάρξει σταθερότητα. Ακόμη και αν αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί όμως, το μέλλον προλογίζεται «λαμπρό», καθώς στις Ακαδημίες υπάρχει ένα παιδί που δικαίως τραβάει πάνω του τα βλέμματα.

Ο λόγος για τον μόλις 15 ετών (!) Τζόζεφ Τζούνιορ Αντρέου Γκάμπριελ ή αλλιώς Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, του «παιδιού θαύματος» που έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ. Παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας του, ο με καταγωγή και από την Κύπρο νεαρός μεσοεπιθετικός, κάνει πράγματα και θαύματα με την Κ18 του συλλόγου, αφού μετράει 20 γκολ σε 22 αναμετρήσεις στις διοργανώσεις υποδομών.

Παρότι δεν μπορεί να αγωνιστεί με την Κ21 λόγω κανονισμών, ο Μάικλ Κάρικ τον έχει ήδη συμπεριλάβει σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα την αξία και το ταλέντο του. Ήδη πολλοί τον χαρακτηρίζουν ως «νέο Μέσι», ενώ ο σταρ της ομάδας, Μπράιαν Μπεμό, με τις λίγες φορές που τον είδε δίπλα του, τον αποθέωσε.

«Όλα είναι εύκολα γι' αυτόν. Έχει μεγάλη ψυχραιμία μπροστά στην εστία, καλό σουτ και είναι τεχνικά πολύ καλός... Νιώθεις ότι αυτό το παιδί έχει κάτι το ξεχωριστό», είπε ο Καμερουνέζος επιθετικός για το «διαμάντι» της ομάδας.

Όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού του, ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ είναι αρκετά ευκίνητος και επιδέξειος, όπως αναφέρουν αρκετά κείμενα που έχουν γραφτεί για χάρη του. Αρέσκεται πολύ στο να ντριμπλάρει, να παίζει στο 1v1 και να τελειώνει τις φάσεις. Ουσιαστικά, όταν δεν έχει τακτικούς περιορισμούς, κάνει την διαφορά, εξ' ου και οι φοβεροί αριθμοί που έχει.

Σημειώνεται δε πως βάσει καταγωγής του, μπορεί να επιλέξει να αντιπροσωπεύσει την Εθνική Κύπρου (λόγω της μητέρας του), Ιρλανδίας ή Τρίνινταντ και Τομπάγκο, καθώς φυσικά και της Αγγλίας, όπου γεννήθηκε.