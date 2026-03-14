Το αφεντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κλήθηκε να απαντήσει αναφορικά με το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο του συλλόγου.

Αρκετά καλή και με θετικά αποτελέσματα είναι η έως τώρα δουλειά του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην 2η θητεία του στον σύλλογο που υπηρέτησε και ως ποδοσφαιριστής.

Ο Άγγλος που αντικατέστησε τον Ρούμπεν Αμορίμ, μετράει 6 νίκες σε 8 παιχνίδια, έχοντας τους ''Red Devils'' στην 3η θέση της Premier League με 51 πόντους και βλέποντας για τα καλά την έξοδο στο Champions League. Κατάσταση που όπως είναι λογικό γεννά ερωτηματικά αναφορικά με το μέλλον του, και αν θα προσληφθεί ως μόνιμος προπονητής.

Στην ερώτηση αυτή κλήθηκε να απαντήσει το «αφεντικό» της ομάδας του Μάντσεστερ, Σερ Τζιμ Ράντκλιφ, με τον ίδιο να τοποθετείται για πρώτη φορά δημόσια αναφορικά με την πορεία του Κάρικ. Αρχικά, δήλωσε πως ο ίδιος (σσ ο Κάρικ) κάνει εξαιρετική δουλειά, με την ομάδα να έχει στόχο το εισιτήριο για το Champions League της νέας σεζόν.

Ωστόσο, όταν η μίνι-συνέντευξη πήγε στο μέλλον του Κάρικ, ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ αρνήθηκε να απαντήσει, αφήνοντας στον «αέρα» το τι μέλλει γενέσθαι με τον 44χρονο κόουτς.

«Κάνει εξαιρετική δουλειά, ναι, απολύτως.. Όχι, δεν θα πάω εκεί (σσ για το αν θα προσληφθεί ως μόνιμος ο Κάρικ). Προφανώς σκεφτόμαστε την πρόκριση στο Champions League, αλλά απομένουν ακόμα επτά ή οκτώ παιχνίδια, οπότε έχουμε ακόμα λίγο χρόνο.»