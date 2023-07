Η Γουέστ Χαμ κινήθηκε για τον δανεισμό του Χάρι Μαγκουάιρ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την αγορά του Παλίνια από τη Φούλαμ, όμως οι προτάσεις της απορρίφθηκαν.

Η Γουέστ Χαμ έχασε τον αρχηγό της, Ντέκλαν Ράις, όμως έβαλε ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της από το «deal» που έκλεισε με την Άρσεναλ. Η κάτοχος του Conference League κινήθηκε γρήγορα για έναν «δυνατό» αντικαταστάτη και μάλιστα δοκιμασμένο στην Premier League, όμως η προσπάθεια της δεν βρήκε ανταπόκριση.

Σύμφωνα με τον Guardian τα Σφυριά κινήθηκαν για την απόκτηση του Παλίνια. Ο Πορτογάλος χαφ έκανε εξαιρετική χρονιά στη Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, οι Λονδρέζοι προσέφεραν 45 εκατομμύρια λίρες για να τον αγοράσουν άμεσα, αλλά οι Cottagers την απέρριψαν, καθώς κοστολογούν ακόμα πιο ακριβά τον καλύτερο τους παίκτη.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες πήγε να αποκτήσει και τον Χάρι Μαγκουάιρ, όμως και αυτή η προσπάθεια της έπεσε στο «κενό». Τα Σφυριά ήθελαν τον δανεισμό του διεθνή Άγγλου στόπερ, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν «συγκινήθηκε». Θυμίζουμε πως για τον μέχρι πρότινος αρχηγό των Κόκκινων Διαβόλων έχει δείξει ενδιαφέρον και η Τσέλσι.

