Η Γουέστ Χαμ επισημοποίησε το αντίο στον αρχηγό της Ντέκλαν Ράις, που αναμένεται να ανανοινωθεί από την Άρσεναλ.

Μετά από αρκετή καθυστέρηση που επικράτησε εξαιτίας των γραφειοκρατικών που απαιτούνταν σε μία μεταγραφή αυτή του επιπέδου, που αποτελεί ρεκόρ για τα βρετανικά δεδομένα, η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Ντέκλαν Ράις με το ποσό των 100+5 εκατ. λιρών.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Καβέχ Σόλχικολ, τα «σφυριά» θα λάβουν τα χρήματα αυτά από την Άρσεναλ σε διάστημα δύο ετών. Τα πέντε εκατ. ευρώ που συμπεριλήφθηκαν στην συμφωνία με την μορφή μπόνους είναι 1 εκατ. για κάθε φορά που οι «κανονιέρηδες» προκρίνονται στο Champions League και ο Ντέκλαν Ράις ξεκινάει στο 60% των αγώνων.

