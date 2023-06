Παίκτης της Άρσεναλ πρέπει να θεωρείται ο Ντέκλαν Ράις, καθώς οι Κανονιέρηδες συμφώνησαν με την Γουέστ Χαμ για την μεταγραφή - ρεκόρ, αντί 105 εκατομμυρίων λιρών.

Μετά την απόσυρση της Μάντσεστερ Σίτι από την «κούρσα» για τον Ντέκλαν Ράις η Άρσεναλ έμοιαζε... μονόδρομος. Σύμφωνα με την «Daily Mail» η Γουέστ Χαμ κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τους Κανονιέρηδες για την πώληση του αρχηγού της, με την «μπίλια» να κάθεται στις 105 εκατομμύρια λίρες. Για την ακρίβεια τα 100 εκατομμύρια είναι «φιξ» ποσό και ακόμα πέντε είναι με την μορφή μπόνους.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η επιθυμία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ζήτησε από τα Σφυριά να αποδεχτούν την πρόταση της Άρσεναλ. Ο Ράις θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο μέχρι το 2028 με οψιόν για ακόμα ένα χρόνιο και με απολαβές 250.000 λίρες την εβδομάδα. Πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή των Κανονιέρηδων και την πρώτη που σπάει το φράγμα των 100 εκατομμυρίων. Μέχρι στιγμής το το ρεκόρ άνηκε στον Νικολάς Πεπέ, ο οποίος αποκτήθηκε αντί 80 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λιλ.

O 24χρονος χαφ είναι μέλος της πρώτης ομάδας της Γουέστ Χαμ από το 2017. Ο αρχηγός των Λονδρέζων μέτρησε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 50 εμφανίσεις, πέντε γκολ, τέσσερις ασίστ και σήκωσε το Conference League.

🚨 BREAKING: Arsenal FINALLY reach £105m agreement with West Ham for Declan Rice, with the Gunners set to pay a club-record fee for the Hammers captain



