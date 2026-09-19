Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει ξανά, η Γουέστ Χαμ πήρε την ισοπαλία, 2-2, από τη Μίλγουολ.

Η πρώτη συνάντηση Μίλγουολ και Γουέστ Χαμ μετά από 14 χρόνια τα είχε όλα εκτός από νικητή, με τα Σφυριά να μένουν πίσω με δύο τέρματα αλλά να κάνουν την ολική επαναφορά και με το τέταρτο φετινό γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου -και τρίτο συνεχόμενο στην Championship- να παίρνουν εκτός έδρας ισοπαλία, 2-2, απέναντι στη μισητή αντίπαλο!

Οι γηπεδούχοι φαίνονταν πως είχαν τα φόντα για να κάνουν τη ζημιά στην ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, με τον Τέιλορ να ανοίγει το σκορ στο 16' και τον Νεγκλί να διπλασιάζει τα τέρματά τους στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Η Γουέστ Χαμ όμως δεν το έβαλε κάτω και αφού πρώτα μείωσε με τον Καντέ στο 74', έφτασε και στην ισοφάριση έξι λεπτά αργότερα με εξαιρετική κεφαλιά του Μαυροπάνου. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος των φιλοξενούμενων αποβλήθηκε στο 89' όμως τα Λιοντάρια δεν είχαν χρόνο για να το εκμεταλλευτούν, με το 2-2 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στο The Den.