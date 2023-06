Σύμφωνα με την ολλανδική Telegraaf η Άρσεναλ και ο Άγιαξ συμφώνησαν για τη μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Γιούλιεν Τίμπερ αντί 47 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Κάι Χάβερτς άνοιξε τον «χορό» των μεταγραφών της Άρσεναλ, η οποία έχει κλείσει το «mega deal» για την αγορά του... διακαή πόθου, Ντέκλαν Ράις, από την Γουέστ Χαμ και πλέον είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και τρίτη σημαντική μεταγραφή. Ο λόγος για τον Τζάστιν Τίμπερ.

🚨| Arsenal and Ajax have reached a verbal agreement for the transfer of Jurrien Timber for a fixed fee of €42 million, with bonuses rising to a maximum of €47 million. [@MikeVerweij] #afc pic.twitter.com/hEV97ObRV4