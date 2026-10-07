Ο Μικέλ Αρτέτα υπέγραψε νέο, πολυετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ και ο σύλλογος από το Λονδίνο το ανακοίνωσε μέσω ενός συγκινητικού βίντεο.

Στο τιμόνι της Άρσεναλ θα παραμείνει για αρκετά, όπως φαίνεται, χρόνια ακόμη ο Μικέλ Αρτέτα, καθώς οι πρωταθλητές Αγγλίας ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο Ισπανός τεχνικός και οι Κανονιέρηδες υπέγραψαν ένα νέο, πολυετές συμβόλαιο (βάσει των αγγλικών ΜΜΕ, τετραετές, δηλαδή έως το 2030) με τον πρώην χαφ να εξαργυρώνει την άνοδο του συλλόγου και φυσικά την κατάκτηση της Premier League.

Στα 44 του χρόνια ο Αρτέτα πέτυχε αυτή την επιτυχία, το πρώτο πρωτάθλημα της Άρσεναλ μετά το αήττητο του 2004, ενώ συνολικά σε 360 παιχνίδια στον πάγκο της, μετράει 224 νίκες, 60 ισοπαλίες και 76 ήττες, με γκολ 714 υπέρ και 363 κατά. Πέραν της Premier League, έχει πανηγυρίσει επίσης 3 Community Shield και ένα FA Cup.

Μάλιστα, το κλαμπ από το Λονδίνο γνωστοποίησε τη συμφωνία μέσω ενός συγκινητικού βίντεο, όπου φίλοι των Gunners ανά τον πλανήτη του στέλνουν το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα.

Τα λόγια του Αρτέτα μετά την ανανέωση:

«Αποτελεί προνόμιο για μένα να δεσμευτώ για το μέλλον μου στον σύλλογο και να συνεχίσω να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους που επιθυμούν το καλύτερο για την Άρσεναλ. Αυτός ο σύλλογος είναι μοναδικός – τόσο ως προς τον χαρακτήρα του όσο και ως προς τα συναισθήματα που σου προκαλεί – και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που η κοινή μας πορεία θα συνεχιστεί.

Έχουμε ήδη αναπτύξει έναν ξεχωριστό δεσμό και έχουμε δημιουργήσει αναμνήσεις που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα· το πιο συναρπαστικό, όμως, είναι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή όσων μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων στον Σταν και τον Τζος για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, και νιώθω τιμή που ηγούμαι αυτού του συλλόγου σε μια τόσο ξεχωριστή περίοδο της 140χρονης ιστορίας του.

Είναι μια στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα και την οικογένειά μου. Αισθάνομαι την αγάπη και τον σεβασμό των υπέροχων φιλάθλων μας, και ανταποδίδω με τη δική μου αγάπη και τον σεβασμό – τόσο τον δικό μου όσο και ολόκληρης της ομάδας».