Η Μπράιτον ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Τζέιμς Μίλνερ, ο οποίος αποχώρησε από τη Λίβερπουλ ως ελεύθερος. Μονοετές το συμβόλαιο του 37χρονου χαφ.

Ήταν «κλεισμένο» και πλέον είναι επίσημο. Ο Τζέιμς Μίλνερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Μπράιτον και ανακοινώθηκε. Οι Γλάροι βγήκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπης, καθώς πήραν εισιτήριο για το Europa League και ο 37χρονος μέσος θα ενισχύσει την εξαιρετική ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Ο Μίλνερ αποχώρησε με την ολοκλήρωση της σεζόν από τη Λίβερπουλ, στην οποία είχε υπογράψει το 2025, ως ελεύθερος από την Μάντσεστερ Σίτι. Με τους Reds έκανε 330 εμφανίσεις και σήκωσε Champions League, Κύπελλο, League Cup, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, Super Cup εγχώριο και Ευρώπης και την Premier League. Με τους Πολίτες είχε παίξει 203 φορές και είχε πανηγυρίσει δυο πρωταθλήματα και από ένα FA Cup, League Cup και εγχώριο Super Cup.

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June. 😁



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️