Ο 37χρονος Τζέιμς Μίλνερ μετά από οκτώ χρόνια στη Λίβερπουλ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου και είναι έτοιμος να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπράιτον.

Η Λίβερπουλ ετοιμάζει ριζική ανοικοδόμηση του αξόνα της την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και φαίνεται πως εκτός από τον Ναμπί Κεϊτά ούτε ο Τζέιμς Μίλνερ βρίσκεται στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ. Ο 37χρονος μέσος αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι και μάλιστα έχει ήδη βρει την νέα ποδοσφαιρική του «στέγη», καθώς είναι κοντά στο να υπογράψει στην Μπράιτον.

Η εξαιρετική ομάδα του Ντε Τζέρμπι οδεύει με τα... χίλια προς την έξοδο της στην Ευρώπη και τρέχει ήδη τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για την ερχόμενη σεζόν, καθώς εκτός από τον Μίλνερ έχει «κλεισμένο» τον Ζοάο Πέδρο. Σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά σύντομα ο πολύπειρος χαφ αναμένεται άμεσα να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με του Γλάρους, μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

🔜 Done Deal and confirmed! James #Milner to #Brighton as a free agent from July. Contract until 2024. #transfers #BHAFC https://t.co/wt6j3Ngx7N