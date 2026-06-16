Ενίσχυση στην οπισθοφυλακή για την Τότεναμ, η οποία κατέληξε σε συμφωνία με τη Μπράιτον για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού, Γιαν Πολ Φαν Χέκε, για 61 εκατομμύρια ευρώ.

Στην πρώτη της μεγάλη μεταγραφική κίνηση προχωράει η Τότεναμ, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Μπράιτον για την απόκτηση του Γιαν Πολ Φαν Χέκε. Σύμφωνα με το «Athletic», οι δυο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ, η οποία ανέρχεται στα 61 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 26χρονος αμυντικός έχει εκτοξεύσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο ως μέλος των Γλάρων, κερδίζοντας μια ψήφο εμπιστοσύνης από τον Ρόναλντ Κούμαν στην εθνική Ολλανδίας και μαγνητίζοντας τα βλέμματα μερικών εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.

Τη μάχη ωστόσο για την υπογραφή του κέρδισε η Τότεναμ, η οποία θα καταβάλει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μπόνους. Το δημοσίευμα συμπληρώνει πως οι προσωπικοί όροι με τον ποδοσφαιριστή δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα και απομένουν μονάχα οι τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στο deal πάντως δεν προκύπτει κάποιο είδος συμφωνίας για τον αμυντικό της Τότεναμ, Λούκα Βούσκοβιτς, ο οποίος με τη σειρά του απασχολεί τη Μπράιτον το φετινό καλοκαίρι. Οι Spurs μάλιστα είχαν απορρίψει πρόταση άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τους Γλάρους για την παραχώρησή του, καθώς δεν πείστηκαν από τα οικονομικά οφέλη.

Θυμίζουμε πως ο Φαν Χέκε έχει ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αγωνίστηκε βασικός στην ισοπαλία των Οράνιε απέναντι στην Ιαπωνία με το τελικό 2-2.