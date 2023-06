Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφι είχε εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τους Καταριανούς.

Η «μάχη» των Καταριανών με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την οικογένεια Γκλέιζερ. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι πως ο Σεΐχης Γιασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ-Τανί κατέθεσε πριν λίγα 24ωρα την πέμπτη του πρόταση για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του κλαμπ.

Στην περίπτωση των Καταριανών υπάρχει και ένας γνώριμος... διαμεσολαβητής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφι, είχε «ενεργό» ρόλο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Σεΐχη και στην διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων! Θυμίζουμε πως η νέα αυτή προσφορά του σεΐχη, παρ' ότι βελτιωμένη, δεν φτάνει τα 6 δις λίρες, που θέλουν οι Γκλέιζερς.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ υπάρχει ανησυχία από την πλευρά της Premier League για την εμπλοκή του Νασέρ Αλ Κελαϊφί στις διαπραγματεύσεις Η Λίγκα δεν θέλει να γίνει η Γιουνάιτεντ «ομάδα ενός κράτους», όπως συμβαίνει ήδη με τις Παρί Σεν Ζερμέν, η Μάντσεστερ Σίτι και η Νιούκαστλ των Σαουδαράβων.

🚨 EXCL: Nasser Al-Khelaifi has played significant role in talks over Man Utd sale to Sheikh Jassim. PSG president has met Glazers + Raine to discuss proposed takeover. Other clubs want PL to investigate source of funds. W/ @mjshrimper @TheAthleticFC #MUFC https://t.co/7Nf9ftcTvG