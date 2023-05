Δύο μήνες πριν οι οπαδοί της Άρσεναλ ήταν πεπεισμένοι πως η ομάδα τους θα κατακτήσει το πρωτάθλημα κι ένας θαρραλέος εξ αυτών τόλμησε να ακυρώσει τις οικογενειακές διακοπές στον Μαυρίκιο για να δώσει το παρών στο ματς της «στέψης»!

Η ήττα με κάτω τα χέρια από την Μπράιτον εντός έδρας εν πολλοίς εξανέμισε τις ελπίδες τίτλου για την Άρσεναλ, η οποία γκρέμισε το τελευταίο δίμηνο όσα έχτισε με κόπο και προς έκπληξη όλων στα 2/3 της σεζόν.

Οι Κανονιέρηδες έμειναν στο -4 με ματς περισσότερο από τη Μάντσεστερ Σίτι και είναι θέμα χρόνου να μείνουν και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης, κι όλα αυτά ενώ μέχρι την 29η αγωνιστική βρίσκονταν στο +8 από τους Πολίτες. Αυτό είχε δει κι ένας άκρως θαρραλέος φίλαθλος των Gunners, ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο τόλμησε να ακυρώσει το ταξίδι που είχε προγραμματίσει έναν χρόνο πριν με τη σύζυγό του και τα παιδιά του στον εξωτικό Μαυρίκιο.

Ο εν λόγω οπαδός είχε κάνει ανάρτησή στο twitter λέγοντας πως δεν θα μπορούσε να λείπει από το ματς της στέψης των Λονδρέζων στις 28 Μαΐου κόντρα στη Γουλβς, το οποίο συνέπιπτε με τις οικογενειακές διακοπές καθώς θα έπρεπε να αναχωρήσει στις 26 Μαΐου. Η κίνησή του αυτή όπως δήλωσε, είχε κάνει έξω φρενών τη σύζυγό του, σε σημείο που δήλωσε ότι φοβόταν να πάει σπίτι του και ζήτησε από τους ακολούθους του να... προσευχηθούν γι' αυτόν ώστε η Άρσεναλ να πάρει εν τέλει το πρωτάθλημα.

Η συνέχεια γνωστή. Από την 1η Φεβρουαρίου όταν και δημοσίευσε το εν λόγω tweet, η Άρσεναλ έκανε τρεις σερί γκέλες, αντέστρεψε προσωρινά την κατάσταση με επτά διαδοχικές νίκες, αλλά το σερί σταμάτησε απότομα και στα τελευταία επτά παιχνίδια πέταξε δώδεκα βαθμούς, μένοντας πρακτικά εκτός κούρσας.

Μετά και το παιχνίδι κόντρα στην Μπράιτον, οι χρήστες του twitter είχαν όρεξη για «γλέντι» και δεν άργησαν να θυμηθούν την ανάρτηση του φίλου της Άρσεναλ, πικάροντάς τον με μερικές... εμπνευσμένες ατάκες όπως:

«Ανέβασε τα χαρτιά του διαζυγίου αδερφέ»

«Φαντάσου να ακυρώνεις όλοκληρο ταξίδι για να δεις να σηκώνει το τρόπαιο η Σίτι»

«Φοβερό κοπλιμέντο για τη Γουλβς να ακυρώνεις τις διακοπές σου για να παρακολουθήσεις έναν αγώνα της»

About a year ago, my wife & I booked a family holiday to Mauritius, leaving 26 May. I recently found out our final home game is Wolves on 28 May. I had to cancel our holiday. MY WIFE IS RAGING. Too scared to go home. We better win the league. Pray for me. 💀