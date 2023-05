Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε αποκλειστικά δικό του το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε μία σεζόν Premier League και το γιόρτασε σαν να ήταν... άλλη μια μέρα στη δουλειά.

Το φαινόμενο Έρλινγκ Χάαλαντ κατοχύρωσε κι επίσημα στο όνομά του το ρεκόρ τερμάτων σε μία σεζόν Premier League.

Ο Νορβηγός «killer» βρήκε δίχτυα με υπέροχη λόμπα στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουέστ Χαμ και με 35 γκολ «έσβησε» τις επιδόσεις των Άντι Κόουλ-Άλαν Σίρερ (34) που κρατούσαν από τη διετία 1994-1995.

Η ατμόσφαιρα στο «Etihad» ήταν πανηγυρική, το κοινό των Σίτιζενς απέδωσε το δικό του standing ovation, ενώ σύσσωμο το σταφ και οι παίκτες της ομάδας επιφύλαξαν «pasillio» στον 22χρονο στράικερ. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν το πήρε τόσο... σοβαρά και σε ερώτηση δημοσιογράφου της βρετανικής τηλεόρασης για το πώς θα γιορτάσει το μεγαλειώδες αυτό ρεκόρ, δήλωσε:

«Μάλλον θα πάω σπίτι, θα παίξω κανένα video-game, θα φάω κάτι και θα κοιμηθώ».

Αυτό ήταν το πρώτο από τα δύο θρυλικά ρεκόρ που κυνηγά ο Νορβηγός μέχρι το τέλος της σεζόν, ψάχνοντας άλλα 13 γκολ στα εναπομείναντα 8 (ή 9 παιχνίδια) για να σπάσει τη Νο1 επίδοση του θρυλικού Ντίξι Ντιν από το 1928 (!) με 63 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Erling Haaland's teammates gave him the guard of honor after breaking the Premier League goalscoring record 🥺



