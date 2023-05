Με τον Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ να σημειώνει την καλύτερη επίδοση γκολ σε μια σεζόν στην ιστορία της Premier League με 35, η Μάντσεστερ Σίτι λύγισε την αξιόμαχη Γουέστ Χαμ (3-0) και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +1 από την Άρσεναλ - Βήμα προς το Europa League η Λίβερπουλ (1-0 τη Φούλαμ με πέναλτι – γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ).

Που θα σταματήσει ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ στην πρώτη του σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι; Αριθμητικά ουδείς γνωρίζει, αλλά είναι δεδομένο ότι ο Νορβηγός ονειρεύεται το τρεμπλ με τους Πολίτες (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League) και κάνει ό, τι περνάει από το… πόδι του για να τα καταφέρει η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Στο εξ’ αναβολής παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ για την 28η αγωνιστική, ο Χάαλαντ «τσίμπησε» εξαιρετικά την μπάλα προ του Λούκας Φαμπιάνσκι και πέτυχε ένα ιστορικό γκολ, αφού με 35 κατέχει πλέον την καλύτερη επίδοση σε μια σεζόν της Premier League, αφήνοντας πίσω του Άντι Κόουλ (1993-94) και Άλαν Σίρερ (1994-95), οι οποίοι είχαν από 34, αλλά σε σεζόν με 42 παιχνίδια. Και ο ίδιος χρειάστηκε… 31!

Η Σίτι τα… χρειάστηκαν για ένα ημίχρονο με την μαχητική Γουέστ Χαμ, αλλά εντέλει έφτασαν σε νέα πειστική νίκη (3-0), την ένατη διαδοχική, η οποία την επανέφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +1 από την Άρσεναλ και, μάλιστα, με ματς λιγότερο.

Πιστός στην διάταξη 3-2-4-1 που έχει καθιερώσει ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος ξεκούρασε Έντερσον και Ιλκάι Γκιντογκάν, ενώ ανακοίνωσε ότι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε πιθανότατα θα είναι έτοιμος για να αγωνιστεί και πάλι το Σαββατοκύριακο.

Μια ίωση… γονάτισε τα Σφυριά αφού ο Ντέιβιντ Μόγες, εκτός από τον τραυματία Κουρτ Ζουμά, δεν είχε εντέλει στη διάθεσή του τους πολυτιμότατους Ναγέφ Αζέρ, Ντέκλαν Ράις και Τόμας Σούτσεκ, παρατάσσοντας την ομάδα του με το (λογικά πιο συντηρητικό) 5-4-1.

Με κατοχή που κατά διαστήματα άγγιζε και το 80% (!), η Σίτι πήρε από την αρχή την μπάλα και δοκίμασε τα ρεφλέξ του Φαμπιάνσκι με Χουλιάν Άλβαρες και Ριγιάντ Μαχρέζ, έχοντας δύο δοκάρια με Τζακ Γκρίλις και Ρόδρι, με αυτό του Ισπανού να είναι πιο «γεμάτο».

Οι φιλοξενούμενοι ήταν άψογα στημένοι στην άμυνα και, μάλιστα, έχασαν μια πολύ καλή ευκαιρία για να προηγηθούν, με τον Στέφεν Ορτέγκα να αποκρούει σωτήρια τετ – α – τετ από διαγώνια θέση του Τζάροντ Μπάουεν.

Οι αντοχές της Γουέστ Χαμ… σώθηκαν εντρέλει στο 50’, με τον επιστρέφοντα από τραυματισμό Νέιθαν Ακέ να ολοκληρώνει με κοντινή κεφαλιά την σέντρα – λουκούμι του Μαχρέζ με εκτέλεση φάουλ, για το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

NATHAN AKÉ BACK IN THE TEAM AND HE SCORES GET INNNNNNNpic.twitter.com/466iNCxlCa