Γκουαρδιόλα: «Δεν είπα ότι φεύγω απ' την Σίτι, μπορεί να ανανεώσω»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι, με το τρέχον συμβόλαιό του να λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Ο προπονητής της Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα φάνηκε να υπαινίσσεται τον περασμένο Μάιο ότι η επόμενη σεζόν (2024/2025) θα είναι η τελευταία του στον σύλλογο, λέγοντας ότι ήταν «πιο κοντά στο να φύγει παρά να μείνει». Αλλά μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας προετοιμασίας των «Πολιτών» στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πολύπειρος τεχνικός άνοιξε την πόρτα για την παράταση της θητείας του.

«Όταν θα φύγω, θα πω ότι φεύγω, αλλά δεν το είπα αυτό», δήλωσε συγκεκριμένα πριν από το φιλικό της Σίτι με τη Μίλαν στο «Yankee Stadium» της Νέας Υόρκης. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά δεν αποκλείω το να επεκτείνω το συμβόλαιό μου».

Ο Ισπανός τεχνικός προσπάθησε επίσης να εξηγήσει τα σχόλια που έκανε αφότου οδήγησε τον σύλλογο στον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο της Premier League. «[Έλεγα] ότι [ήμουν] οκτώ χρόνια στη Μαν Σίτι. Οπότε δεν θα είμαι εδώ για άλλα οκτώ χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι είμαι πιο κοντά στο να φύγω παρά να μείνω. Αλλά δεν είπα ότι φεύγω!».

«Εννέα χρόνια σήμερα στον ίδιο σύλλογο είναι μια αιωνιότητα», πρόσθεσε ο προπονητής, ο οποίος έχει κατακτήσει έξι τίτλους στην Premier League, δύο Κύπελλα Αγγλίας και το πρώτο Champions League του συλλόγου από τότε που ήρθε στη Σίτι το 2016.

Εάν ο Γκουαρδιόλα παραμείνει και μετά το τέλος της σεζόν 2024-25, η καριέρα του στο στάδιο Etihad θα ξεπεράσει τη δεκαετία - αλλά ο προπονητής εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι παίκτες του εργάζονται όσο ποτέ άλλοτε για εκείνον. «Εξακολουθούν να τρέχουν όπως έτρεχαν για οκτώ χρόνια, δεν έχει σημασία η διοργάνωση, δεν έχει σημασία το τουρνουά»

