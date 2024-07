Σύμφωνα με το «Athletic», ο Χούλιαν Άλβαρες επιδιώκει να φύγει από την Μάντσεστερ Σίτι σε αναζήτση χρόνου συμμετοχής και... θερμότερου κλίματος.

Η σεζόν 2024/25 δεν ξεκινάει πολύ καλά για τη Μάντσεστερ Σίτι. Μετά τις φήμες που ήθελαν τον Έντερσον και τον Ντε Μπρόινε να βρίσκονται εκτός ομάδας, τώρα προέκυψε ένα νέο όνομα στη λίστα των... αποχωρήσεων, αυτό του Χούλιαν Άλβαρες.

Ο παίκτης φέρεται να αναζητά μια νέα πρόκληση που θα του προσφέρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής σε ένα πιο ζεστό κλίμα από την αγγλική πόλη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αξιόπιστου «The Athletic».

Σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο, οι «Πολίτες» έχουν ήδη αποτιμήσει τον Αργεντινό με ένα ποσό της τάξης των 70 εκατ. ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να ανέλθει στα 87, αν τηρηθούν ορισμένες ρήτρες.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Άλβαρες έχει ήδη καταφέρει να κατακτήσει τους σημαντικότερους τίτλους τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, μια εβδομάδα μετά την κατάκτηση του δεύτερου Copa America. Με αυτό το ρεκόρ και τις καλές του επιδόσεις ο νεαρός επιθετικός θα έχει δεδομένα πολλούς μνηστήρες στην αγορά, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να φλερτάρει έντονα με την περίπτωσή του.

Με τον Χάαλαντ να τον επισκιάζει στη θέση του επιθετικού, ο Γκουαρδιόλα δοκίμασε τον Άλβαρες σε άλλες θέσεις, όπως στα άκρα, ακόμα και πίσω από τον Νορβηγό. Ωστόσο, η πρόθεση του παίκτη ήταν πάντα να παίξει βασικός. Στα μεγάλα παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι ήταν στο παρασκήνιο και δεν μπόρεσε να συνεισφέρει στον αγωνιστικό χώρο.

