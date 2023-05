Χάαλαντ, εσύ σούπερ σταρ! Ο Νορβηγός είναι... φωτιά, έφτασε τα 35 γκολ σε μια σεζόν και άφησε πίσω του Σίρερ και Κόουλ!

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ κάνει μοναδική, ανεπανάληπτη σεζόν και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο Νορβηγός σταρ σφράγισε τη νίκη κόντρα στη Γουέστ Χαμ και παράλληλα με το τέρμα του στο 70' άφησε πίσω του το θρυλικό ρεκόρ των Σίρερ, Κόουλ. Ο Χάαλαντ έφτασε τα 35 γκολ σε μια σεζόν στην Premier League και συνεχίζει ακάθεκτος πέντε στροφές πριν το τέλος. Πλέον, κυνηγά το ρεκόρ του Ρον Ντέιβις, ο οποίος τη σεζόν 1966-67 είχε πετύχει 37 γκολ στη μεγάλη κατηγορία.

ERLING HAALAND HAS BROKEN THE MOST GOALS SCORED IN A PREMIER LEAGUE SEASON HE IS SO GOOOODpic.twitter.com/YhlIGyng9B