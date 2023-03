Ο «πόλεμος» των προσφορών για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται, με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να καταθέτει δεύτερη βελτιωμένη πρόταση και να... περιμένει την «απάντηση» του Κατάρ.

Ήδη στον «αέρα» βρίσκονται τα πρώτα επεισόδια του νέου κύκλου του ιδιοκτησιακού... σίριαλ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Άλλωστε, το χθεσινό (22/03) βράδυ-θρίλερ είδε τους δύο υποψήφιους αγοραστές των Κόκκινων Διαβόλων, Σεΐχη Αλ Γιασίμ και Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, να... αγνοούν την προθεσμία κατάθεσης πρότασης και εν τέλει να λαμβάνουν νέα διορία.

Πάντως, η πλευρά της INEOS (του Ράτκλιφ δηλαδή) δεν καθυστέρησε περαιτέρω και ανακοίνωσε πως κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση για την εξαγορά του αγγλικού club. Βέβαια, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες θέλουν την ομάδα ιδιωτών από το Κατάρ να είναι έτοιμη να... σπάσει κάθε ρεκόρ με το ποσό που ετοιμάζεται να προσφέρει, με την «απάντησή» της να αναμένεται εντός του επόμενου διαστήματος.

Υπενθυμίζεται, πως οι Γκλέιζερς αξιώνουν περίπου 6 δισεκατομμύρια για να προχωρήσουν στην πώληση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Sir Jim Ratcliffe and INEOS have confirmed they submitted a revised bid to become the new owners of Manchester United. #MUFCTakeover | #MUFC pic.twitter.com/5Yryf5yKSA