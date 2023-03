Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το Νησί ο Σεΐχης του Κατάρ, Γιασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί αναμένεται να καταθέσει πρόταση... ρεκόρ για την πλήρη εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σήμερα (22/3) είναι το «deadline» της οικογένειας Γκλέιζερ για τις προτάσεις της εξαγοράς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μέχρι το βράδυ αναμένονται οι δεύτερες προτάσεις τόσο από την πλευρά του Σεΐχη του Κατάρ, Γιασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί, όσο και από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Σερ Τζιμ Ρατκλιφ.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Καταριανοί φαντάζουν το μεγάλο φαβορί για την νέα εποχή των Κόκκινων Διαβόλων. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από το Νησί ο Σεΐχης αναμένεται να κάνει πρόταση... παγκόσμιο ρεκόρ για την αγορά του κλαμπ και θα ξεπεράσει το ποσό που δαπανήθηκε από τον Τοντ Μπόελι για την Τσέλσι.

Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από πέντε δισεκατομμύρια και σύμφωνα με τις φήμες ο Σεΐχης σκοπεύει να προσφέρει 5,5 και να κλείσει άμεσα το «deal». Θυμίζουμε πως η Τσέλσι είχε πωληθεί «αναγκαστικά» από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς για περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ.

BREAKING: Qatar’s Sheikh Jassim will make world record bid for Manchester United this evening 💰 pic.twitter.com/E1W3vB6Gnf